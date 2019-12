Trump-kommentarer løfte nok en gang Asia-børsene

Oppgangen fortsetter på børsene i Asia onsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,37 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,08 prosent, mens CSI 300 derimot er ned 0,20 prosent. Hang Seng i Hong Kong klatrer 0,02 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,42 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,93 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,03 prosent.

Handelskrigen

Investorene fortsetter å følge med på oppdateringer fra handelssamtalene mellom USA og Kina. Tirsdag hadde forhandlere fra de to landene ifølge CNBC nok en telefonkonferanse.

USAs president Donald Trump uttalte tirsdag at samtalene mellom Washington og Beijing nå er i sluttfasen.

– Begge parter har insentiver til å i alle fall presse gjennom fase 1-avtalen. Fremover til fase 2 og fase 3 vil det derimot bli vanskeligere, men gitt hvor vi er i makrosyklusen, tror jeg at selv USA vil ha et sterkt insentiv til å i det minste ikke eskalere spenningene ytterligere, sier sjef for markedsstrategi i J.P. Morgan Asset Management, Tai Hui, til CNBC.

Robert Carnell i ING skriver ifølge nettstedet i en rapport at det ser ut som at markedene «blir forsikret» av optimistiske kommentarer fra Trump.

«Det faktum at vi har hørt disse positive kommentaren så ofte, men fortsatt venter på en avtale, kan tolkes som at betydelige problemer fortsatt gjenstår», skriver Carnell, ifølge CNBC.

Wall Street

Aksjemarkedet steg smått tirsdag, men varehandelsektoren fikk seg et skikkelig løft.

Dow jones endte opp 0,09 prosent til 28.091,96. S&P 500 steg 0,22 prosent til 3.140,48, mens Nasdaq Composite klatret 0,18 prosent til 8.647,93.

Best Buy ble dagens vinner etter at selskapet leverte tall for tredje kvartal som slo analytikernes forventning. Det var med på å sende aksjen opp mer enn 11 prosent. Retail-indeksen SPDR S&P Retail ETF steg 0,8 prosent som følge av at investorer nå forbereder seg til Black Friday.