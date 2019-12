PCI Biotech stiger markert på Oslo Børs onsdag

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 912,28 poeng, opp 0,14 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 63,43 dollar, opp 0,35 prosent.

– Stor lagerbygging i amerikanske lagre begrenser oppgangen samtidig som markedet forblir forsiktige over skjelvende økonomiske fundamentale forhold, sier megler i Phillip Futures, Benjamin Lu, ifølge TDN Direkt

Equinor klatrer 0,14 prosent til 173,10 kroner.

PCI Biotech

PCI Biotech hopper 10,12 prosent til 40,25 kroner. Selskapet meldte tirsdag kveld om en utvidelse av det prekliniske forskningssamarbeid med AstraZeneca. Samarbeidet løper til slutten av 2019, og selskapene har avtalt å bruke de påfølgende seks månedene for å evaluere potensialet for videre samarbeid.

Onsdag morgen la biotek-selskapet frem sine kvartalstall. Det viste et resultat etter skatt på minus 14,27 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 8,34 millioner kroner i samme periode året før. Inntektene beløp seg til 2,43 millioner kroner, sammenlignet med 2,24 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Frontline

Det John Fredriksen-dominerte tankrederiet Frontline fikk et resultat etter skatt på minus 9,96 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 2,24 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat etter skatt på minus to millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 187,64 millioner dollar, ned fra 188,77 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Rederiets VLCCer seilet inn en snittrate på 22.900 dollar per dag på timecharter-basis, mens Suezmaxene oppnådde 16.200 dollar per dag.

Aksjen stiger 0,39 prosent til 103,80 kroner.

Kid

Bjørn Rune Gjelstens interiørkjede Kid har også lagt frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 36,2 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 51,1 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 625,9 millioner kroner, sammenlignet med 368,1 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Aksjen faller 4,02 prosent til 45,40 kroner.

TGS-Nopec

Altor Fund IV har solgt 4,48 millioner aksjer i TGS-Nopec. Ifølge en børsmelding skjedde det til en kurs på 259 kroner aksjen, hvilket betyr at Altor cashet inn 1,16 milliarder kroner.

Dette representerer om lag 3,77 prosent av aksjene i selskapet. Etter denne transaksjonen har ikke Altor flere aksjer i TGS-Nopec.

Aksjen faller 1,64 prosent til 263,30 kroner.