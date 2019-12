Blandet på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag.

Utviklingen kom i kjølvannet av antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) som i forrige uke endte på 213.000. Ifølge TDN Direkt var det ventet 221.000 førstegangssøkende.

Videre har det blitt kjent at bruttonasjonalproduktet i USA økte med 2,1 prosent i tredje kvartal 2019 målt i årlig takt. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 1,9 prosent.

Ordreinngangen for varige goder i USA økte med 0,6 prosent på månedsbasis i oktober. Her var det ventet at ordreinngangen skulle falle med 0,9 prosent.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,15 prosent til 28.164,0 og er med det opp 20,73 prosent i år.

19 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Apple var dagens vinner med en oppgang på 1,34 prosent.

Boeing var dagens taper med et fall på 1,46 prosent.

Kjente selskaper som Coca Cola og McDonald's steg henholdsvis 0,09 og 1,22 prosent.

S&P 500 endte opp 0,42 prosent til 3.153,63. Det vil si at indeksen er opp 25,8 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble oljeselskapet Helmerich & Payne, som trosset fallet i oljeprisen og steg 6,56 prosent.

På motsatt side var Deere & Co. øverst på taperlisten. Aksjen falt 4,3 prosent etter resultatvarsel som følge av at bønder ikke kjøper utstyr.

Selskapet er mer kjent under navnet John Deere som er en amerikansk produsent av traktorer. Deere & Co. sa at de forventer at inntektene i 2020 vil komme inn på mellom 2,7 og 3,1 milliarder dollar, sammenlignet med nåværende FactSet-konsensus på 3,4 milliarder dollar.

Har solgt 250.000 av «Cybertruck»

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,66 prosent til 8.705,18. Indeksen har dermed steget 31,2 prosent siden nyttår.

Facebook steg 1,52 prosent, mens Apple stengte opp 1,34 prosent og Amazon klatret 1,2 prosent.

Netflix steg 1,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,04 prosent.

Tesla steg 0,72 prosent etter at Elon Musk oppdaterte med salgstall på Twitter.

Musk indikerte at Tesla har solgt 250.000 biler av den mye omtalte «Cybertruck».

Dell kom med kvartalstall tirsdag som slo forventningene. Likevel stupte aksjen 5,26 prosent etter nedjustering i guidingen for 2020.

Datamaskinprodusenten forventer nå inntekter på mellom 91,8 og 92,5 milliarder dollar i 2020. Tidligere ventet selskapet inntekter på mellom 93 og 94 milliarder dollar.

I tredje kvartal endte resultatet per aksje på 1,75 dollar, noe som var 15,8 prosent bedre enn Zacks estimater.

Dagens vinner ble Paringa Resources, med en oppgang på 253,74 prosent.

Høyest på taperlisten var NantHealth, som stupte 24,83 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 1,6 prosent til 11,72.

Gullprisen var ned 0,42 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.461,2 dollar.

Oljeprisen var for dagen ned 0,5 prosent for dagen etter oljelagertall som overrasket markedet.

Tremånedersrenten steg 0,8 basispunkter til 1,608 prosent.

Renten på 2-åringen spratt opp 4,4 basispunkter til 1,631 prosent.

10-åringen klatret 2,5 basispunkter til 1,77 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 1,4 basispunkter til 2,194 prosent.