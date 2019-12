Donald Trump senker børsene i Asia

Etter flere dager med relativt god stemning på de asiatiske børsene, svekkes de torsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,17 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,52 prosent, og CSI 300 er ned 0,45 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,21 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,42 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,20 prosent, mens Straits Times i Singapore svekkes 0,40 prosent.

Trump

Mye av årsaken til den negative stemningen er Donald Trump, som onsdag undertegnet to lover med støtte til demonstrantene i Hongkong. Det gjør kineserne rasende.

Ifølge NTB sier det Kinesisk utenriksdepartement torsdag at det vil komme «sterke motreaksjoner», hvis USA fortsetter å blande seg inn i de interne forholdene i Hongkong.

USAs handlinger karakteriseres som «ekstremt avskyelige» og med «helt skjebnesvangre intensjoner» bak. Trump framstilte det litt annerledes i sin pressemelding.

– Jeg signerte disse lovene i respekt for president Xi (Jinping), Kina, og folket i Hongkong, sa Trump, ifølge NTB.

– Jeg tror ikke dette gjør det mindre sannsynlig at Kina og USA inngår en avtale, men det er definitivt et ønsket hinder på veien for Det hvit hus, som nå forsøker å få på plass denne avtalen, sier Todd Mariano i Eurasia Group til CNBC.