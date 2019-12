Frontline-rally på rød børs

Oslo Børs holder seg inne i negativt terreng tidlig torsdag ettermiddag.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 909,16, etter en nedgang på 0,34 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.021 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også noe ned. Britiske FTSE 100 faller 0,4 prosent, tyske DAX 0,4 prosent og franske CAC 40 0,2 prosent.

– Hongkong-symbolikk

Amerikanske børser holder torsdag stengt grunnet Thanksgiving.

Asiatiske børser reagerte ikke all verden tidligere i dag på at USAs president Donald Trump har signert to lover til støtte for Hongkong-demonstrantenes menneskerettigheter.

«Når nøkkelindeksene i USA har satt rekord tre dager på rad, er det rimelig å si at investorene ikke mister nattesøvnen av dette. Tankegangen er at loven er mest symbolsk og ikke påvirker en fase 1-handelsavtale», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i dagens morgenrapport.

Kinas utenriksdepartement varsler torsdag «sterke motreaksjoner» hvis USA fortsetter å blande seg inn i interne forhold i Hongkong, og karakteriserer handlingene som «ekstremt avskyelige».

Oljeprisen i rødt

Brent-oljen står i 62,78 dollar fatet etter et fall på 0,4 prosent i dagens handel, men er da opp fra nivåene rundt 62,20 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen faller 0,8 prosent til 57,73 dollar fatet.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste en overraskende lagerbygging på 1,6 millioner fat i forrige uke, mot ventet et lagertrekk på 0,1 millioner fat.

Samtidig steg USAs råoljeproduksjon 100.000 fat til rekordhøye 12,9 millioner fat per dag i uken som gikk.

På Oslo Børs faller Equinor 0,3 prosent til 171,95 kroner, Aker BP 0,5 prosent til 264,60 kroner, mens DNO stiger 0,8 prosent til 10,75 kroner.

Frontline-rally

Utslagene er relativt beskjedne blant de mest omsatte, men Frontline utmerker seg positivt ved å stige 4,0 prosent til 106,20 kroner dagens hittil nest høyeste volum.

Det John Fredriksen-kontrollert rederiet nyter godt av et sterkt momentum i tankmarkedet, og ABG Sundal Collier og Nordea har i dag oppjustert sine kursmål.

Førstnevnte høyner fra 100 til 140 kroner, sistnevnte fra 114 til 120 kroner.

På den negative siden finner vi BW LPG, som går tilbake 3,2 prosent til 81,05 kroner etter sterk oppgang denne høsten.

Scatec Solar faller 3,1 prosent til 103,70 kroner, mens BW Offshore faller 2,5 prosent til 62,85 kroner etter kvartalstall og oppjusterte Dussafu-planer tidligere denne uken.

Stuper på emisjon

Taperlisten toppes av Borgestad , som dundrer ned 29,9 prosent til 19,90 kroner etter å ha hentet 100 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 20 kroner.

Grunnet sterk etterspørsel ble emisjonen oppskalert fra det opprinnelige intervallet på 50-75 millioner kroner.

Nærmest kommer Merkur Market-duoen Softox Solutions og Lavo.tv på minus hhv. 22,6 prosent til 24 kroner og 10,9 prosent til 6,2 øre.

Det kriserammede supplyrederiet DOF trekker ned 6,3 prosent til 1,33 kroner på kvartalstall, mens Noreco trekker ned 5,0 prosent til 237 kroner på sine første kvartalstall etter at Shells danske virksomhet ble innlemmet.

Riggduo i tet

Vinnerlisten toppes av Oslo Axess-noterte Aqua Bio Technology, som stiger 13,7 prosent til 2,98 kroner.

Idex følger nærmest på pluss 10,0 prosent til 95 øre, mens solparkselskapet Aega stiger 7,4 prosent til 1,31 kroner.

I rigg klatrer Prosafe 7,2 prosent til 3,33 kroner, mens Odfjell Drilling er opp 1,8 prosent til 26,10 kroner etter kvartalstall.

I biotek fortsetter PCI Biotech oppgangen etter samarbeidsavtalen med AstraZeneca, og stiger nye 7,1 prosent til 43,20 kroner.