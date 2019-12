Kanskje rydder ESB i inflasjonsmålet

Norske inflasjonsforventninger er forsiktig på vei ned, viser Norges Banks forventningsundersøkelse. Fortsatt venter imidlertid økonomer, bedriftsledere og partene i arbeidslivet at faktisk inflasjon vil holde seg tett på inflasjonsmålet på 2,0 prosent også om to og fem år.

I eurosonen er det større sprik mellom målet og faktisk inflasjon. Selv om tysk inflasjon steg uventet mye, til 1,2 prosent, ventes inflasjonen for hele eurosonen på 0,9 prosent.

ESB-sjef Christine Lagarde har varslet en gjennomgang av pengepolitikken. Det kan bety at inflasjonsmålet blir endret, ifølge Bloomberg. Målet er at inflasjonen skal være «under, men tett på 2,0 prosent». Problemet i denne omgang er ikke at faktisk inflasjon er på bare halvparten, men at målet er vagt formulert. Med presiseringen om at inflasjonen ikke skal overstige 2,0 prosent kan resultatet bli at ESB tar i for mye for å hindre høyere inflasjon.

Fed slo tidligere i år fast at det nå er på tide at inflasjonen overstiger 2,0 prosent. ESBs sjeføkonom, Philip Lane, ønsker det samme for ESB.

Derfor kan den første revideringen på 16 år føre til at målet blir 2,0 prosent, uten ekstrakravet om at den også skal være lavere.