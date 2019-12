Nordic Nanovector motstrøms på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 908,36 torsdag, etter en nedgang på 0,43 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 2.514 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også noe ned. Britiske FTSE 100 faller 0,2 prosent, tyske DAX 0,3 prosent og franske CAC 40 0,2 prosent.

Avdramatiserer Hongkong

Amerikanske børser holder torsdag stengt grunnet Thanksgiving.

Asiatiske børser reagerte ikke all verden tidligere i dag på at USAs president Donald Trump har signert to lover til støtte for Hongkong-demonstrantenes menneskerettigheter.

– Kina oppfatter dette som litt provoserende, men jeg tror ikke det er noe voldsom dramatikk i dette, sier aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets til TDN Direkt.

Likevel vurderer Kina nå innføring av reiseforbud for dem som står bak lovforslaget, melder sjefredaktør Hu Xijin i Global Times på Twitter torsdag.

Oljeprisen i rødt

Brent-oljen står i 62,82 dollar fatet etter et marginalt fall i dagens handel, men er opp fra nivåene rundt 62,20 dollar ved stengetid i Oslo i går.

WTI-oljen faller 0,2 prosent til 57,81 dollar fatet.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste en overraskende lagerbygging på 1,6 millioner fat i forrige uke, mot ventet et lagertrekk på 0,1 millioner fat.

Samtidig steg USAs råoljeproduksjon 100.000 fat til rekordhøye 12,9 millioner fat per dag i uken som gikk.

På Oslo Børs falt Equinor 0,6 prosent til 171,40 kroner, Aker BP 0,6 prosent til 264,30 kroner, mens DNO steg 0,3 prosent til 10,70 kroner.

Frontline-byks

Utslagene var relativt beskjedne blant de mest omsatte, men Frontline utmerket seg positivt ved å stige 1,7 prosent til 103,80 kroner dagens tredje høyeste volum.

Det John Fredriksen-kontrollert rederiet nyter godt av et sterkt momentum i tankmarkedet, og ABG Sundal Collier og Nordea har i dag oppjustert sine kursmål.

Førstnevnte høyner fra 100 til 140 kroner, sistnevnte fra 114 til 120 kroner.

Nordic Nanovector steg 4,2 prosent til 23,50 kroner. Peter Welford i Jefferies senker kursmålet i aksjen, men ser fortsatt en oppside på rundt 160 prosent.

På den negative siden finner vi BW LPG, som gikk tilbake 4,6 prosent til 79,90 kroner etter sterk oppgang tidligere denne høsten.

Scatec Solar falt 2,6 prosent til 104,20 kroner, mens BW Offshore falt 3,9 prosent til 61,95 kroner etter kvartalstall og oppjusterte Dussafu-planer tidligere denne uken.

Stupte på emisjon

Taperlisten toppes av Borgestad , som dundret ned 28,9 prosent til 20,20 kroner etter å ha hentet 100 millioner kroner i en rettet emisjon til kurs 20 kroner.

Grunnet sterk etterspørsel ble emisjonen oppskalert fra det opprinnelige intervallet på 50-75 millioner kroner.

Nærmest kom Merkur Market-duoen Target EveryOne og Lavo.tv på minus hhv. 13,3 prosent til 45 øre og 10,9 prosent til 6,2 øre.

Det kriserammede supplyrederiet DOF trakk ned 3,8 prosent til 1,36 kroner på kvartalstall, mens Noreco falt 7,8 prosent til 230 kroner på sine første kvartalstall etter at Shells danske virksomhet ble innlemmet.

Varsler utbyttefest i rigg

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Lifecare, som steg 37,4 prosent til 1,80 kroner.

Idex fulgte nærmest på pluss 19,0 prosent til 1,02 kroner etter at det britiske fondet Woodford har fortsatt å tømme seg for aksjer i selskapet og nå er nede i 1,55 prosent eierandel.

På Oslo Axess steg solparkselskapet Aega 7,4 prosent til 1,31 kroner før morgendagens tall.

I rigg klatret Prosafe 4,5 prosent til 3,25 kroner, mens Odfjell Drilling endte opp 0,9 prosent til 25,88 kroner etter kvartalstall som viste en pen økning i inntjeningen.

Toppsjef Simen Lieungh ser lyst på fremtiden, og varsler en utbyttefest med mulig oppstart i 2022.

I biotek fortsatte PCI Biotech oppgangen etter samarbeidsavtalen med AstraZeneca, og steg nye 6,7 prosent til 43,05 kroner.