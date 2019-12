Børsfall i Asia

Børsene i Asia ser rødt fredag.

Investorene ser etter ny utvikling i handelskonflikten mellom USA og Kina etter den seneste eskaleringen i Hongkong.

Asiatiske børser reagerte ikke all verden i går på at USAs president Donald Trump har signert to lover til støtte for Hongkong-demonstrantenes menneskerettigheter.

– Vi er fortsatt bekymret for effekten av disse Hongkong-lovene – på handelsfronten, sa analysesjef Suan Teck Kin hos United Overseas Bank til CNBC fredag.

– For kinesiske investorer og folk i Hongkong er vi veldig forsiktige. Vi venter og ser om noen av landene kommer med ytterligere tiltak, sier investeringsdirektør Jackson Wong i Amber Hill Capital – også til CNBC.

Japan-industri skuffer

I Tokyo falt Nikkei 0,5 prosent til 23.293,91, mens den bredere Topix-indeksen gikk tilbake 0,5 prosent til 1.699,36.

Foreløpige tall fra japanske myndigheter viser at Japans industriproduksjon falt 4,2 prosent fra september til oktober, mot ventet et fall på 2,0 prosent.

På årsbasis er industriproduksjonen ned 7,4 prosent.

Ellers på makrofronten steg konsumprisene (KPI) i Tokyo-området 0,8 prosent på årsbasis i november på årsbasis, mens arbeidsledighetsraten i Japan kom inn på 2,4 prosent i oktober.

Sistnevnte var som ventet.

Samsung tynger

I Kina faller large cap-indeksen CSI 300 én prosent og Shanghai Composite 0,7 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 1,9 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,5 prosent, tynget av Samsung Electronics med et fall på nesten to prosent. Bank of Korea holdt fredag styringsrenten uendret på 1,25 prosent, i tråd med Reuters-konsensus.

Sydney-børsen er ned 0,25 prosent.

