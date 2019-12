Biotek-rally på Oslo Børs - kvartalstall sender aksje til bunns

Oslo Børs holder seg fortsatt i rødt terreng midtveis fredag.

Hovedindeksen står i 904,56, etter en nedgang på 0,41 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.505 millioner kroner.

Investorene ser etter ny utvikling i handelskonflikten mellom USA og Kina etter den seneste eskaleringen i Hongkong, trigget av at USAs president Donald Trump har signert to lover til støtte for Hongkong-demonstrantenes menneskerettigheter.

– Vi er fortsatt bekymret for effekten av disse Hongkong-lovene – på handelsfronten, sa analysesjef Suan Teck Kin hos United Overseas Bank til CNBC fredag.

– For kinesiske investorer og folk i Hongkong er vi veldig forsiktige. Vi venter og ser om noen av landene kommer med ytterligere tiltak, sier investeringsdirektør Jackson Wong i Amber Hill Capital – også til CNBC.

Oljeprisen

Oljeprisen går tilbake fredag, samtidig som fokus rettes mot neste ukes OPEC-møte.

Brent-oljen er ned 0,55 prosent til 62,81 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,39 prosent til 57,90 dollar fatet.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,18 prosent til 171,00 kroner.

Aker BP er opp 0,68 prosent til 266,10 kroner, mens DNO styrker seg 0,51 prosent til 10,76 kroner.

DNB

DNB sendes ned 5,71 prosent til 156,00 kroner, og er omsatt rundt 480 millioner (totalt 580 millioner) mer enn Equinor hittil i dagens handel.

Aksjen figurerer høyt på taperlisten etter at Økokrim har åpnet etterforskning av storbanken i Samherji-saken.

Det islandske konsernet anklages for hvitvasking og korrupsjon i Namibia. DNB var en selskapets bankforbindelser, og påstander er fremsatt om at Samherji har kanalisert store beløp til namibiske tjenestemenn gjennom bankkonti i DNB.

– Det ville ha vært mye mer overraskende om Økokrim ikke hadde åpnet sak der de vil etterforske DNB, sier Sparebank 1 Markets-analytiker Nils Christian Øyen til TDN Direkt.

Jinhui-Shipping

Tørrbulkrederiet Jinhui Shipping meldte fredag om et resultat før og etter skatt på minus 2,0 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot pluss 6,5 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

I tredje kvartal styrket fraktmarkedet seg ifølge selskapet ganske betydelig, der etterspørselen etter for eksempel bauxitt og nikkel tok seg opp.

«Hvis den underliggende, langsiktige etterspørselen holder seg relativt intakt, tror vi ratene vil normalisere seg i positiv retning, mens sentimentet i finansmarkedene også vil ta seg opp i de kommende månedene hvis USA og Kina endelig skulle klare å bli enige», skrev ledelsen i rapporten.

Aksjen faller mest av alle på Oslo Børs fredag, og er ned 12,91 prosent til 6,88 kroner.

Merkur Market-noterte BRAbank følger bak med et fall på 7,79 prosent til 0,71 kroner, mens Interoil Exploration er ned 6,09 prosent til 185 kroner. Også sistnevnte har lagt frem røde kvartalstall fredag.

Biotek til topps

Vinnerlisten toppes av Merkur Market-noterte Lifecare, som har meldt om betydelig fremskritt i utviklingen av sine løsninger mot diabetes.

Lifecare har meddelt at det er klar for å teste sin teknologi på menneskelige data, og ledelsen beskriver dette som «et betydelig fremskritt».

Testing er neste fase i utviklingen og gjør selskapet i stand til å generere menneskelige data tidligere enn ventet med den ifølge meldingen banebrytende teknologien.

Den Merkur Market-noterte aksjen stiger hele 138,89 prosent til 4,30 kroner.

Nærmest på vinnerlisten er Induct, med et hopp på 15,61 prosent til 4,00 kroner.

Ellers i biotek fortsetter oppturen for PCI Biotech etter at selskapet denne uken fortalte om et samarbeid med AstraZeneca.

Aksjen er fredag opp 10,22 prosent til 47,45 kroner. Den siste uken har biotek-aksjen steget 38 prosent, mens den i løpet av den siste måneden har klatret 63 prosent.

Nordic Nanovector stiger 3,91 prosent til 24,42 kroner. Jefferies gjentok torsdag kjøpsanbefalingen på aksjen, men jekket ned kursmålet.

Meglerhus sulten på laks

Det er også et godt sentiment blant sjømat-aksjene fredag.

DNB Markets har en hold-anbefaling på sektoren, men analytiker Stein Alexander Aukner løfter kursmålet på flere av aksjene i sin siste oppdatering.

Ifølge Bloomberg hever Aukner kursmålet på Grieg Seafood fra 150 til 160 kroner samtidig som han hever kursmålet på Mowi fra 215 til 220 kroner. Førstnevnte belønnes med en kjøpsanbefaling mens sistnevnte får en hold-anbefaling.

Når det gjelder Austevoll Seafood og Lerøy Seafood så jekkes kursmålene opp fra henholdsvis 102 til 108 kroner og 65 til 70 kroner. Begge aksjene får en kjøpsanbefaling.

Mowi er opp 1,43 prosent til 227,00 kroner, mens Mowi stiger 3,15 prosent til 435,90 kroner.

Grieg Seafood er 1,69 prosent til 138,60 kroner.

Lerøy og Austevoll Seafood er opp 1,42 og 0,57 prosent til 58,46 kroner, og 87,95 kroner.