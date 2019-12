Pilene ned fra start i USA

Pilene peker som ventet ned fra start på de amerikanske indeksene fredag.

Dow Jones faller 0,24 prosent til 28.096,60, mens Nasdaq-indeksen er ned 0,23 prosent til 8.685,31.

S&P 500 er ned 0,16 prosent til 3.148,72.

Handelsspenningene mellom USA og Kina har ifølge TDN Direkt tatt seg opp igjen etter at Kina kritiserte USAs president Donald Trumps ratifisering av en lovgivning som støtter demonstranter i Hongkong.

Sentimentet dempet seg etter at Kina uttalte torsdag at de vil gjøre mottiltak hvis USA fortsetter å blande seg inn i Hongkong, skriver Reuters, og at dette kan inkludere å innreiseforbud til Kina, Hongkong og Macau for de som utarbeidet "Hongkong"-loven.

Vi minner om at det er halv dag på børsen i New York fredag.