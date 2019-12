Tross supervekst på nett ble Black Friday rød i USA

Pilen pekte ned på Wall Street fredag. Alle de toneangivende indeksene endte ned.

Mye av fokus var rettet mot kommunikasjonen rundt handelskrigen mellom USA og Kina.

Selv om partene, etter hva Trump har gitt uttrykk for, er svært nær ved å få på plass detaljene i en delavtale som kan signeres snart, så virker det fortsatt å være noen floker som må løses.

Handelsspenningene har tatt seg opp igjen som følge av at Kina kritiserte Trumps anerkjennelse av en lovgivning som støtter demonstranter i Hongkong.

En talsmann fra kinesiske myndigheter uttalte torsdag at de vil gjøre mottiltak hvis USA fortsetter å blande seg inn i Hongkong. Om ikke partene blir enige innen kort tid, blir det lagt på mer toll mot kinesiske importvarer verdt 156 milliarder dollar. Om så skulle skje vil i praksis alt av kinesiske importvarer være rammet av Trump-administrasjonenes handelspolitikk.

Ellers var de amerikanske markedene åpne bare halve dagen som følge av Thanksgiving-feiring i landet.

Retail i fokus på Black Friday

Dow Jones endte dagen ned 0,4 prosent til 28.051,41.

23 av de 30 aksjene i indeksen falt.

Dagens vinner var teknologi- og datagiganten IBM som klatret 0,51 prosent. Aksjen har vært svak denne uken, noe som kanskje kan relateres til statistikk som sier at hedgefond har redusert longeksponeringen mot aksjen med om lag tre prosent på et par måneder. IBM er ikke lengre blant de 30 mest populære aksjene hos forvalterne med et friere mandat.

En annen aksje som gikk i mot markedet var Walmart som steg 0,28 prosent.

Retailgiganten kom naturlig nok i søkelys på Black Friday, en av de viktigste handelsdagene i året for amerikanske, og forsåvidt norske, detaljister. Adobe Analytics estimerer at nettsalget vil komme opp i 7,5 milliarder dollar, noe som er en oppgang på hele 20,5 prosent fra i fjor, ifølge CNBC.

Dow var dagens taper med en tilbakegang på 1,68 prosent. Byggevarekjeden Home Depot var ikke mye bedre med en nedgang på 1,12 prosent.

Exxon Mobile og Chevron falt tilbake med oljeprisen og endte ned henholdsvis 0,83 og 0,80 prosent. Chevron, som opererer over hele verdikjeden hva gjelder olje- og energiprodukter, har satt andeler i to nigerianske oljefelt ut for salg, ifølge Reuters. Selskapet vil selge en rekke eiendeler for å fokusere på amerikansk oljeproduksjon.

Bred nedgang på S&P 500

S&P 500 endte dagen ned 0,4 prosent til 3.140,98.

På vinnerlisten, med en oppgang på 1,47 prosent, endte teknologiselskapet HP. Oppgangen kan sannsynligvis sees i sammenheng med de gode foreløpige tallene for det amerikanske Black Friday-salget.

Taperlisten var preget av en rekke energi-relaterte aksjer, som ikke greide å stå i mot en tilbakegang for oljeprisen på hele fire prosent fredag.

United States Steel, med den fantastiske tickeren X, var også blant taperne med en tilbakegang på 5,81 prosent. Selskapet har sett seg nødt til å stenge ned et svært viktig stålverk i Gary, Indiana, etter at en vannlekkasje skal ha skapt oversvømmelse ved produksjonslokaliteten.

Nasdaq mest ned av de toneangivende indeksene

Nasdaq Composite endte dagen ned 0,46 prosent til 8.665,47.

Facebook endte dagen ned 0,18 prosent. Torsdag opplevde selskapet problemer med flere av sine populære applikasjoner, deriblant Facebook og Instagram. Flere tusen skal ha slitt med å få tilgang til sine personlige kontoer. Problemene skal være løst pr. fredag, ifølge selskapet.

Apple, som blant mange, inkludert Warren Buffett, regnes som et retailselskap, endte Black Friday i rødt med en nedgang på 0,22 prosent.

Amazon falt tilbake 0,97 prosent.

Tesla, som skal ha fått 250.000 bestillinger for Cybertruck, endte dagen ned 0,41 prosent.

Microsoft måtte se 0,62 prosent av markedsverdien forsvinne fredag.

Netflix opplevde en tilbakegang på 0,40 prosent.

Uber gikk i mot markedet og klatret 0,37 prosent.

Twitter falt 0,83 prosent.

WTI-oljen ble handlet for 55,42 dollar rett etter børsslutt i USA fredag, ned 4,63 prosent for inneværende døgn.

Brent-oljen var ned 3,97 prosent til 60,75 dollar per fat.

VIX, populært kalt fryktindeksen, steg 7,4 prosent til 12,42.

Gullprisen endte dagen opp 0,66 prosent til 1470,40 dollar per unse.