Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter drøye 20 minutters handel står hovedindeksen i 903,75, opp 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 422 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,46 prosent til 61,29 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,72 prosent til 56,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Prisene blir støttet ved åpning av overraskende motstandsdyktig fabrikkaktivitet i Kina med fremtidsrettede PMIer som slår forventningene, sier Stephen Innes i Axitrader, ifølge TDN Direkt.

Prisene støttes ifølge nyhetsbyrået også av uttalelser fra den irakiske oljeministeren Thamir Ghadhban, som søndag sa at Opec og deres allierte vil overveie å gjøre dypere kutt, der en mulighet er å utvide avtalen med opptil 400.000 fat pr. dag, til 1,6 millioner fat pr. dag.

Fredag sa den russiske energiministeren Alexander Novak at det er for tidlig å snakke om forlengelse av produksjonskuttavtalen til Opec+, og at gruppen bør ta en avgjørelse nærmere april.

«Vi forventer ikke at Opec+ vil gjøre dypere kutt. Vi tror det er sannsynlig med en forlengelse av den nåværende avtalen med fokus på at alle medlemmene vil holde seg til sine kvoter», skriver analytikerne i ANZ, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 0,59 prosent til 170,80 kroner, mens Aker BP er ned 1,21 prosent til 261,10 kroner.

Klatrer oppover

PCI Biotech fortsetter oppgangen, og styrkes 10,19 prosent til 57,30 kroner mandag morgen på høyt volum.

Selskapet meldte i forrige uke at de forlenger et samarbeid med AstraZeneca, og aksjen endte fredag opp 20,79 prosent.

Analytiker Pål Falck i Arctic Securities var i forrige uke ute med en oppdatering på biotek-aksjen, og jekket opp kursmålet fra 60 til 78 kroner.

Kriserammede Havyard Group tar nå grep, og meldte i morges at de har blitt enig med Geir Johan Bakke om at han går av som konsernsjef med umiddelbar virkning. Aksjen stiger 10,17 prosent til 1,60 kroner.

Øverst på vinnerlisten mandag morgen troner Merkur Market-noterte Lavo.tv, som klatrer 22,81 prosent til 0,07 kroner, mens Lifecare er opp 16,00 prosent til 5,80 kroner. Også den er Merkur Market-notert.

Rødt

DNB var en av fredagens store tapere. Aksjen endte da ned 6,44 prosent, etter at Økokrim torsdag åpnet etterforskning av storbanken i forbindelse med Samherji-saken.

Mandag faller DNB 0,26 prosent til 154,40 kroner, og er foreløpig dagens mest omsatte aksje.

Ellers blant de mest omsatte er Nel ned 2,65 prosent til 7,72 kroner, mens Photocure svekkes 3,09 prosent til 78,50 kroner. Telenor faller 0,51 prosent til 167,35 kroner.

Dagens foreløpige største taper er Merk Market-noterte BRAbank, med et fall på 5,26 prosent til 3,24 kroner.