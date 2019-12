Meglerhus spår volatil oljeuke – to aksjer med nytt kursrally

Oslo Børs beveger seg forsiktig oppover mandag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 902,86, opp 0,1 prosent.

Er er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.362 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er opp 1,5 prosent til 61,91 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,5 prosent til 56,49 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,65 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Riggaktiviteten rapportert i USA før helgen inkluderte en ytterligere nedjustering av antall aktive enheter med tre rigger forrige uke, men tilsynelatende uten noen positiv effekt på prisene.

Ifølge DNB Markets er interessen nå rettet mot de kommende OPEC-møtene.

«Forventningene til enighet om nye produksjonskutt er lave, selv om det de siste timene har kommet signaler om at det likevel kan bli avtalt mindre kutt. Sammen med makrotallene fra Asia ser dette i første omgang ut til å være tilstrekkelig til å ha stanset videre fall i oljeprisene», skriver meglerhuset.

«OPEC-møtene er planlagt for torsdag og fredag denne uken. Forpostfektninger og forhandlingsutspill vil dermed kunne sørge for fortsatt volatilitet i oljeprisene de neste dagene».

På Oslo Børs er Equinor opp 1,2 prosent til 171,8 kroner.

Aker BP er ned 0,8 prosent til 262,3 kroner, mens DNO er opp 0,8 prosent til 10,56 kroner.

Nytt biotek-rally

PCI Biotech endte fredag opp 21 prosent, etter at selskapet forrige uke annonserte det har forlenget samarbeidet med AstraZeneca.

Mandag fortsetter oppturen, og aksjen er hittil opp 11,73 prosent til 58,10 kroner.

Kun to aksjer stiger mer i mandagens handel, begge på Merkur Market.

Lifecare er opp 13,0 prosent til 5,65 kroner, mens Lavo.tv er opp 12,3 prosent til 0,06 kroner.

Fredag steg Lifecare til værs, og endte til slutt opp hele 178 prosent etter at selskapet meldte om betydelig fremskritt i utviklingen av sine løsninger mot diabetes.

Lifecare er nå klar for å teste sin teknologi på menneskelige data, og ledelsen beskrev dette som «et betydelig fremskritt».

Havyard og Sats

Kriserammede Havyard Group tar nå grep, og meldte i morges at de har blitt enig med Geir Johan Bakke om at han går av som konsernsjef med umiddelbar virkning.

Aksjen har vært opp over 10 prosent, men er i skrivende stund opp 4,2 prosent til 2,46 kroner.

Sats-aksjen styrker seg 3,2 prosent til 21,72 kroner.

ABG Sundal Collier har mandag tatt opp dekning av Sats og anbefaler kjøp.

Meglerhuset spår et sterkt fjerde kvartal for treningskjeden og har et kursmål på 29 kroner per aksje.

Tungvekterne

Mandagens taperliste toppes foreløpig av Merkur Market-noterte BRAbank, som er ned 11,0 prosent til 0,68 kroner.

Element er ned 8,7 prosent til 4,20 kroner, mens Prosafe svekker seg 7,3 prosent til 3,17 kroner.

DNB er ned 0,1 prosent til 154,65 kroner.

DNB var en av fredagens store tapere. Aksjen endte da ned 6,4 prosent, etter at Økokrim torsdag åpnet etterforskning av storbanken i forbindelse med Samherji-saken.

Blant de mest omsatte aksjene mandag er blant annet SalMar opp 0,8 kroner til 442,30 kroner, mens Mowi faller 0,9 prosent til 226,60 kroner.

Frontline er opp 1,1 prosent til 102,50 kroner, Yara løftes 1,4 prosent til 352,10 kroner.

Nel er ned 3,2 prosent til 7,67 kroner, mens Telenor er ned 2,3 prosent til 164,35 kroner.