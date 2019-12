Oslo Børs endte mandag ned 1,29 prosent til 890,81 poeng.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4.736 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er opp 0,64 prosent til 61,48 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 1,13 prosent til 56,24 dollar fatet.

Riggaktiviteten rapportert i USA før helgen inkluderte en ytterligere nedjustering av antall aktive enheter med tre rigger forrige uke, men tilsynelatende uten noen positiv effekt på prisene.

Ifølge DNB Markets er interessen nå rettet mot de kommende OPEC-møtene.

«Forventningene til enighet om nye produksjonskutt er lave, selv om det de siste timene har kommet signaler om at det likevel kan bli avtalt mindre kutt. Sammen med makrotallene fra Asia ser dette i første omgang ut til å være tilstrekkelig til å ha stanset videre fall i oljeprisene», skriver meglerhuset.

«OPEC-møtene er planlagt for torsdag og fredag denne uken. Forpostfektninger og forhandlingsutspill vil dermed kunne sørge for fortsatt volatilitet i oljeprisene de neste dagene».

På Oslo Børs er Equinor ned 0,03 prosent til 169,75 kroner.

Aker BP er ned 3,59 prosent til 254,80 kroner, mens DNO er ned 1,29 prosent til 10,34 kroner.

Nytt biotek-rally

Ingen aksjer steg mer enn PCI Biotech, som mandag endte opp 14,42 prosent til 59,50 kroner.

PCI Biotech endte fredag opp 21 prosent, etter at selskapet forrige uke annonserte det har forlenget samarbeidet med AstraZeneca.

Den siste uken har aksjen steget 78 prosent, og er hittil i 2019 opp 126 prosent.

Gaming Innovation styrket seg 13,39 prosent til 7,20 kroner, mens Merkur Market-noterte TargetEveryOne hoppet 8,89 prosent til 0,49 kroner.

Havyard

Kriserammede Havyard Group tar nå grep, og meldte i morges at de har blitt enig med Geir Johan Bakke om at han går av som konsernsjef med umiddelbar virkning.

Aksjen har vært opp over 10 prosent, men endte opp 5,93 prosent til 2,50 kroner.

Sats-aksjen styrker seg 2,38 prosent til 21,55 kroner.

ABG Sundal Collier har mandag tatt opp dekning av Sats og anbefaler kjøp.

Meglerhuset spår et sterkt fjerde kvartal for treningskjeden og har et kursmål på 29 kroner per aksje.

Norwegian

Norwegian er blitt tildelt seks avgang- og landingsrettigheter på Heathrow Airport i London.

– Det stemmer, men at vi ikke har noe mer å melde nå, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til Finansavisen.

Norwegian falt mandag 1,83 prosent til 38,60 kroner.

Landingsrettigheter på London Heathrow er å anse som blant de mest ettertraktede slotene på planeten, og selges for høye priser. Også langt høyere enn på Gatwick.

Norweigan søkte opprinnelig på 14 sloter.

Entra

Den norske staten, representert av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), har intensjonen om å selge omtrent 25 millioner aksjer i Entra, ifølge en børsmelding mandag.

Det utgjør rundt 14 prosent av aksjekapitalen.

Den endelige størrelsen på salget og kurs vil bli bestemt gjennom en akselerert bokbyggingsprosess til norske og internasjonale investorer.

Aksjen endte mandag ned 1,71 prosent til 137,60 kroner.

Basert på sluttkursen innebærer statens intensjoner et salg av Entra-aksjer for tilsammen 3,44 milliarder kroner.



Norsk Hydro

Norsk Hydro endte mandag ned 3,07 prosent til 31,60 kroner.

Det skjer etter at USAs president Donald Trump har gjeninnført toll på stål og aluminium fra Brasil og Argentina.

Halvor Molland, pressekontakt i Norsk Hydro, sier til TDN Direkt at USAs toll ikke påvirker dem direkte.

– Dersom det kommer en endring så vil det påvirke primæraluminiumsproduksjonen i Argentina, og vi har kun primærproduksjon i Brasil. I Brasil har det ikke vært unntak og vår produksjon i Brasil går hovedsakelig til det innenlandske markedet i Brasil og ikke til USA, sier Molland og legger til:

Taperne

Mandagens taperliste toppes av en trio fra Merkur Market.

Black Sea Property falt 47,37 prosent til 3,00 kroner, mens BRAbank falt 11,69 prosent til 0,68 kroner. Epic Gas falt 11,26 prosent til 13,40 kroner.

Idex er ned 11,03 prosent til 0,95 kroner.

Selskapet hentet i midten av november 90 millioner kroner i en rettet emisjon. Selskapet opplyste mandag at den første transjen har blitt registrert med 55.425.407 nye aksjer.