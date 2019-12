Bredt fall på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York falt mandag.

Utviklingen kom i kjølvannet av ferske nøkkeltall fra USA som viste at endelig tall for innkjøpssjefsindeksen for industrien i USA var 52,6 i november, opp fra 51,3 i oktober.

Det foreløpige tallet for innkjøpssjefsindeksen var 52,2.

Tall for de amerikanske byggeinvesteringene viste at disse falt tilbake 0,8 prosent i oktober, mot ventet 0,4 prosent, ifølge Direkt Makro.

ISM for industrien ble 48,1 i november, opp fra 48,3 i oktober, og ventet 49,2.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,96 prosent til 27.783,04 og er med det opp 19,1 prosent i år.

Seks av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Coca-Cola var dagens vinner med en oppgang på 0,67 prosent.

Oljeselskapet ExxonMobil var også blant dagens vinnere med en oppgang på 0,5 prosent, etter en oppgang i oljeprisen.

Flyprodusenten Boeing var dagens taper med et fall på 2,95 prosent

Kjente selskaper som Microsoft og American Express falt henholdsvis 1,21 og 2,31 prosent.

S&P 500 endte ned 0,86 prosent til 3.113,87. Det vil si at indeksen er opp 24,21 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Cimarex Energy, som steg 3,7 prosent.

På motsatt side var produsenten av olje og naturgass Apache øverst på taperlisten. Aksjen stupte 12,3 prosent etter skuffende oppdatering av sin første letebrønn i Block 58 offshore Surinam.

Ifølge Marketwatch var fallet det største aksjen har hatt på én dag på 11 år.

Advarsel sendte aksje ned

Teknologitunge Nasdaq Composite stupte 1,12 prosent til 8.567,99. Indeksen har dermed steget 29,13 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,96 prosent, mens Apple stengte ned 1,16 prosent og Amazon falt 1,07 prosent.

Netflix falt 1,48 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 1,15 prosent.

Roku, som produserer en rekke digitale mediespillere, stupte 15,15 prosent. Nedgangen kom etter at Morgan Stanley advarte mot at selskapet kan få svakere vekst og lønnsomhet neste år.

Dagens vinner ble Kodiak Sciences, med en oppgang på 72,47 prosent. Selskapet meldte at de har inngått en finansieringsavtale for å selge en rettighet til Baker Bros. Advisors for 225 millioner dollar. KSI-301 er Kodiaks undersøkelsesbehandling som utvikles for behandling av vaskulære sykdommer i netthinnen.

Høyest på taperlisten var Aqua Metals, som stupte 39,96 prosent etter at selskapet sendte inn en frivillig begjæring om konkursbeskyttelse.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 16,4 prosent til 14,69.

Gullprisen var ned 0,26 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.468,9 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omkring én prosent etter spenning rundt OPEC-møtet.

Tremånedersrenten steg ett basispunkt til 1,577 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 0,4 basispunkter til 1,612 prosent.

10-åringen hoppet 4,4 basispunkter til 1,826 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 6,7 basispunkter til 2,27 prosent.