Nel falt tungt på rød Oslo Børs

Oslo Børs falt tirsdag.

Hovedindeksen endte til slutt i 884,21, ned 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 5,03 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag ettermiddag ned 0,67 prosent til 60,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,55 prosent til 55,60 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 61,48 dollar fatet for akkurat et døgn siden.

Equinor endte ned 3,06 prosent til 164,55 kroner, mens Aker BP falt 3,61 prosent til 245,60 kroner.

Storsalg

På toppen av omsetningslisten tronet Entra, med et volum på 3,66 milliarder kroner. Aksjen falt 2,03 prosent til 134,80 kroner.

Selskapet meldte før børsåpning at staten hadde solgt de 25,6 millioner aksjene som ble lagt ut for salg i en bokbygging mandag kveld.

Bouvet meldte tirsdag morgen at adm.dir. Sverre Hurum har overført 30.000 aksjer til selskapene til sine tre barn. Etter dette sitter Hurum på en eierandel på 5,41 prosent.

Bouvet falt 1,38 prosent til 357,00 kroner.

Jinhui meldte i morges at styreleder i selskapet, Siu Fai, og et selskap han eier 51 prosent i, hadde kjøpt tilsammen 20.000 aksjer i selskapet. Aksjen endte ned 5,82 prosent til 6,31 kroner tirsdag formiddag.

Dagens største taper var Merkur Market-noterte TargetEveryOne, som ble svekket 18,37 prosent til 0,40 kroner. Et annet Merkur Market-selskap, SoftOx Solutions, fulgte etter med et fall på 14,29 prosent til 24,00 kroner.

Blant tungvekterne var Nel ned 5,33 prosent til 7,19 kroner. Pareto-analytiker Gard Aavik uttalte tirsdag formiddag at det trolig var fravær av positive nyheter som tynget aksjen.

– I dag er nok mye av det drevet av Nikola-lanseringen i Torino, hvor forventninger til nye positive nyheter rettet mot Nel i stor grad uteble, sa Aavik til TDN Direkt.

Frontline ble svekket 3,93 prosent til 96,55 kroner, og PCI Biotech falt 8,74 prosent til 54,30 kroner.

Sistnevnte endte mandag opp 14,42 prosent, og har den siste uken styrket seg hele 57 prosent. Selskapet meldte i forrige uke at de forlenger et samarbeid med AstraZeneca.

Klatrer

Magseis meldte tirsdag morgen at de har vunnet en patentsak i USA. Nyheten sendte aksjen opp 3,13 prosent til 3,95 kroner.

Biotek-selskapet NattoPharma kunne tirsdag meddele at de vil gjennomføre en rettet emisjon på 1.235.000 nye aksjer til en kurs på 11,50 kroner. Aksjen klatret 2,53 prosent til 8,10 kroner.

Også Havyard Group ble styrket, og endte opp 3,60 prosent til 2,59 kroner.

Havyard Ship Technology AS skal nå ha oppnådd enighet med redere som har skip liggende for utrustning ved verftet, samt GIEK og involverte banker.

Merkur Market-noterte Zenith Energy klatret 1,80 prosent til 0,28 kroner tirsdag. Selskapet meldte før børsåpning at de har inngått en kjøpsavtale for kjøp av Coro Energys naturgassproduksjon og leteportefølje i Italia.

På toppen av vinnerlisten stod Merkur Market-noterte Lavo.tv, som steg 12,89 prosent til 0,06 kroner. Observe Medical og Havila fulgte etter med oppgang på henholdsvis 4,97 prosent til 12,30 kroner og 4,84 prosent til 3,25 kroner.