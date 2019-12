Trump sendte Wall Street i rødt

Det var stort sett nedgang over hele linja i USA tirsdag. Alle de toneangivende indeksene falt markant, tatt den senere tids lave volatilitet i betraktning.

Og som så mange ganger før er det Donald Trump som stjeler overskriftene.

Den amerikanske presidenten uttalte tirsdag at han ikke har noe hastverk med å komme frem til en handelsavtale med Kina. Han ga heller ingen garantier for at en avtale vil være på plass før presidentvalget i USA neste høst.

«Jeg har ingen tidsfrist, nei», sa Trump til pressen under NATO-toppmøtet i London, ifølge Reuters.

«På en måte liker jeg idéen om å vente til etter valget med Kina-avtalen. Men de (Kina, red.anm.) vil komme frem til en avtale nå, og vi vil se om avtalen blir den rette eller ikke. Den må bli riktig», sa Trump videre, ifølge nyhetsbyrået.

Og Trump var heller ikke særlig bekymret for at Wall Street ikke virket å være begeistret for hans syn på en handelsavtale med Kina.

«Hvis aksjemarkedet går opp eller ned... Jeg ser ikke på aksjemarkedet. Jeg bryr meg om jobber. Jobber er det jeg følger med på», uttalte Trump i London, før han la til at dagens tilbakegang er «bare peanøtter».

Kineserne ønsker å rulle tilbake skattepåslagene som har blitt innført etter at samtalene falt sammen i mai. Donald Trump er ikke enig i dette.

Handelsminister Wilbur Ross uttalte tirsdag at handelspartene kommuniserer med hverandre, men at det ikke er planlagt noen møter på toppnivå med det første.

Ifølge Fox News skal Det hvite hus være bestemt på å innføre ytterligere toll på varer verdt 156 milliarder dollar fra og med 15. desember. Om så skulle skje er i praksis all import av kinesiske varer til USA rammet av handelskrigen direkte.

Vil innføre toll på 100 prosent mot fransk Champagne

I Juli skrev Frankrikes president under på et lovforslag som pålegger en digital skatt på tre prosent for teknologiselskaper som opererer i landet, deriblant Facebook og Google (Alphabet).

Dette har falt svært dårlig i smak hos den amerikanske presidenten, som ikke vil la andre land kreve skatt på amerikanske selskaper.

På mandag uttalte Det hvite hus at det vurderer å pålegge 100 prosent toll mot import av fransk Champagne, vin, ost og andre luksusvarer.

Handelssensitive aksjer svakest på Dow Jones



Dow Jones Industiral Average endte dagen ned 1,01 prosent til 27.502,81.

Bare 5 av de 30 aksjene i indeksen steg.

På vinnerlisten finner vi ikke-sykliske og defensive aksjer.

Farmasøyt Merck og telekomselskapet Verizon toppet vinnerlisten med en oppgang på henholdsvis 0,39 og 0,30 prosent.

Visa og Coca-Cola var også blant de beste aksjene i indeksen med en oppgang på henholdsvis 0,06 og 0,09 prosent.

På toppen av taperlisten endte Intel med en tilbakegang på 2,76 prosent. Prosessor-giganten er blant selskapene som er sensitive mot handelskrigen mellom USA og Kina.

Selskapet skal være i samtaler det israelske AI-selskapet Harbana Labs om et mulig oppkjøp verdt mer enn én milliard dollar, ifølge Calcalist.

Industrielle aktører som 3M og Caterpillar, som også er handelssensitive, endte dagen ned henholdsvis 1,84 og 2,03 prosent.

Tungt for investeringsbankene

S&P 500 endte dagen ned 0,66 prosent til 3.093,20.

For investeringsbankaksjene er det sjelden godt nytt med en spike i VIX-indeksen og et brått fall i rentene. VIX klatret 6,04 prosent til 15,83, men var i tidlig handel opp mer enn 30 prosent. Renten på 10-åringen falt 10,6 basispunkter, til 1,717 prosent.

JPMorgan og Goldman Sachs falt tilbake henholdsvis 1,29 og 2,48 prosent.

Wells Fargo har ansatt tidligere sjef for Santanders USA-avdeling Scott Powell som operasjonsdirektør (COO) i banken. Det hjalp ikke aksjen nevneverdig som falt 1,90 prosent på Wall Street..

General Electric opplevde en tilbakegang på 1,52 prosent, mens USAs største telekomselskap, AT&T, gikk i mot markedet og klatret 0,64 prosent.

Tungt også blant teknologiaksjene

Nasdaq Composite endte dagen ned 0,55 prosent til 8.520,64.

Netflix falt tilbake 1,24 prosent etter at Citi overførte dekningen av selskapet til en annen analytiker i selskapet. Den nye analytikeren har satt en hold-anbefaling på Netflix-aksjen. Citi-analytikeren mener at det er en potensiell nedside i aksjen om størmingsgiganten må øke investeringene på eget innhold utover det som er ventet, ifølge CNBC.

Investeringsbanken Piper Jaffray initierte dekning av Alphabet (Google) og Facebook med en svak kjøpsanbefaling for begge. De to teknologiselskapene endte dagen henholdvis opp 0,42 og ned 0,44 prosent på Wall Street.

Den samme investeringsbanken valgte også å øke sitt kursmål for Tesla fra 372 til 423 dollar.

Tesla steg 0,40 prosent til 336,20 dollar i New York tirsdag.

Amazon falt 0,65 prosent.

AMD startet dagen ned, men ved børslutt var aksjen opp 0,44 prosent.

Apple, som også er sensitiv mot nyheter fra handelskonflikten, endte dagen ned 1,78 prosent.

Gullprisen endte dagen opp 0,96 prosent til 1.483,30 dollar pr. unse.