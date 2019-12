Bred oppgang på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag.

Utviklingen kom til tross for nye tall som viste at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte mindre enn ventet.

Antallet økte med 67.000 personer i november, mens det ifølge vår makrokalender var ventet 140.000 personer.

USAs president Donald Trump har denne uken sendt ut negative handelsavtale-signaler, men ifølge Bloomberg skal en enighet likevel nærme seg.

Bloomberg viser til anonyme kilder som rapporterer at USA og Kina skal være nærmere en avtale om hvor mye av tollsatsene som skal fjernes i "fase 1-avtalen".

De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks for tjenesteytende sektor endte på 53,9 i november, mens det var det ventet en indeks på 54,5.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,53 prosent til 27.649,78 og er med det opp 18,53 prosent i år.

22 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

JPMorgan var dagens vinner med en oppgang på 2,02 prosent.

Boeing var dagens taper med et fall på 0,92 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og American Express steg henholdsvis 0,36 og 1,23 prosent.

S&P 500 endte opp 0,63 prosent til 3.112,76. Det vil si at indeksen er opp 24,17 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble moteforhandleren L Brands, som hoppet 7,88 prosent. L Brands eier blant annet det globale kjente merket Victoria's secret. Oppgangen kom i kjølvannet av Black Friday og Cyber Monday.

Blant vinnerne var også Expedia som steg 6,21 prosent etter at CEO og CFO går på dagen.

CEO Mark Okerstrom og CFO Alan Pickerill i Expedia trakk seg med umiddelbar virkning etter at de var uenige med styret om hvilken retning selskapet skal ta fremover, skriver Bloomberg.

På motsatt side var nettstedet salesforce.com øverst på taperlisten. Aksjen falt 3,18 prosent til 156,4 dollar etter kvartalstall som skuffet investorene.

Selskapet fikk et resultat per aksje på 0,75 dollar i tredje kvartal. Dette var 13,64 prosent over Zacks estimat. Inntektene kom inn på 4,51 milliarder dollar, mot ventede 4,4 milliarder dollar.

For hele året 2019 guider selskapet nå et resultat per aksje på 2,89 eller 2,9 dollar. Tidligere var det guidet mellom 2,82 og 2,84 dollar per aksje.

Undersøkelse sendte aksje opp

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,54 prosent til 8.566,67. Indeksen har dermed steget 29,11 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,06 prosent, mens Apple stengte opp 0,88 prosent og Amazon falt 0,52 prosent.

Netflix falt 0,6 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 1,95 prosent.

Johnson & Johnson, som utvikler medisinsk utstyr og forbrukervarer, steg 1,6 prosent.

Oppgangen kom etter at selskapet tirsdag kunngjorde at nye tester ikke viste noe spor av det kreftfremkallende stoffet asbest i deres babypulver. Tidligere i år rapporterte U.S. Food and Drug Administration (FDA) at babypulveret deres inneholdt spor av asbest.

Totalt 155 tester ble utført av to forskjellige tredjepartslaboratorier ved bruk av fire forskjellige testmetoder på prøver fra samme flaske som ble testet av FDAs laboratorium.

Dagens vinner ble Protagonist Therapeutics, med en oppgang på 72,92 prosent etter positiv pasientundersøkelse.

Høyest på taperlisten var Nuvectra, som stupte 23,17 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7,1 prosent til 14,83.

Gullprisen var ned 0,26 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.480,5 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omkring fire prosent etter spenning rundt OPEC-møtet.

Tremånedersrenten falt 1,8 basispunkter til 1,556 prosent.

Renten på 2-åringen klatret to basispunkter til 1,564 prosent.

10-åringen hoppet 5,3 basispunkter til 1,772 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 5,5 basispunkter til 2,221 prosent.