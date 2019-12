Bred børsoppgang i Asia

Med unntak av i Sør-Korea, stiger de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,71 prosent, mens den bredre Topix-indeksen er opp 0,46 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,39 prosent, og CSI 300 er opp 0,38 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,34 prosent.

I Sør-Korea faller derimot Kospi 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 1,16 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,53 prosent.

Handelskrigen

Onsdag meldte Bloomberg at USA og Kina nå skal være nærmere en avtale.

Nettstedet viste til anonyme kilder som rapporterte at de to landene blant annet nærmer seg en enighet rundt hvor mye av tollsatsene som skal fjernes i fase 1-avtalen.

Også USAs president Donald Trump uttalte onsdag at handelssamtalene går bra. Det skjer dagen etter at han uttalte at en fase 1-avtale muligens vil bli utsatt til etter presidentvalget i 2020.

– Trump liker å få alle i ubalanse. Vi nærmer oss en deadline, og han er nå nødt til å ta en avgjørelse om eventuelle økte tollsatser fra 15. desember. Så jeg tror han forsøker å få kineserne i ubalanse, holde dem forvirret, og beholde presset på dem, sier William Reinsch i CSIS til CNBC.

– Tollsatsene er avgjørende, og det er en av de største risikoene vi ser i markedet. Vi mener det er en ganske god sjanse for en slags fase 1-avtale, og muligens blir de planlagte tolløkningene i desember forskjøvet, og kanskje til og med fjernet, påpeker han.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom til tross for nye tall som viste at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte mindre enn ventet.

Dow Jones steg 0,53 prosent til 27.649,78 og er med det opp 18,53 prosent i år. 22 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

S&P 500 endte opp 0,63 prosent til 3.112,76, og det vil si at indeksen er opp 24,17 prosent hittil i år. Nasdaq Composite klatret 0,54 prosent til 8.566,67, og har dermed steget 29,11 prosent siden nyttår.