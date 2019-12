Oslo Børs åpner svakt opp torsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 899,68, opp 0,12 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 484 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,03 prosent til 63,05 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,09 prosent til 58,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,96 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Opec starter ifølge TDN Direkt dagen torsdag med et møte i overvåkningskomiteen, Joint Ministerial Monitoring Conference, med planlagt start kl. 11.00, mens det ordinære Opec-møtet er planlagt å begynne kl. 15.00.

– Jeg tror en forlengelse av den eksisterende Opec+-avtalen og strengere håndehevelse av overholdelse vil være det absolutt minimum å forvente, men den store debatten er hvorvidt dypere kutt vil bli annonsert, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader, ifølge nyhetsbyrået.

Analysetjenesten Eurasia Group mener det mest sannsynlige utfallet av Opec+-møtene denne uken er en avtale om å redusere produksjonen med ytterligere 300.000-400.000 fat olje pr. dag.

Iraks oljeminister Thamer Ghadhban uttalte ifølge TDN Direkt onsdag at de nåværende produksjonskuttene ikke var nok og at gruppen bør kutte produksjonen med ytterligere 400.000 fat olje pr dag.

Financial Times skriver onsdag kveld at Saudi-Arabia vil presse på for å få Opec og allierte til å annonsere dypere produksjonskutt under møtene i Wien torsdag og fredag, melder nyhetsbyrået.

Equinor er opp 0,57 prosent til 168,85 kroner, mens Aker BP stiger 0,83 prosent til 254,50 kroner.

Flyaksjer

SAS faller hele 15,94 prosent til 16,29 kroner torsdag morgen, etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport.

Tallene for avvikende fjerde kvartal var solide, og flyselskapet ga både topp- og bunnlinje et realt løft. Fremover forventer SAS imidlertid betydelig lavere tilbud og etterspørsel, og spår en EBIT-margin på 3-5 prosent for regnskapsmessig 2020.

Norwegian styrkes derimot 5,19 prosent til 39,35 kroner etter sine trafikktall for november.

Totalt 2.283.821 passasjerer fløy med Norwegian i november, mot 2.877.549 passasjerer i november i fjor. Tallene viste imidlertid at enhetsinntektene økte for åttende måned på rad, mens kapasiteten ble redusert, i tråd med selskapets strategi.

Etter børsslutt onsdag ble det også meldt at selger sitt argentinske datterselskap til chilenske JetSMART på grunn av svak lønnsomhet.

Vinnere

Øverst på vinnerlisten troner Atlantic Petroleum torsdag morgen, med en oppgang på 25,66 prosent til 9,55 kroner, etterfulgt av Thin Film Electronics som styrkes 11,79 prosent til 2,18 kroner.

PetroNor E&P melder torsdag morgen at de har ferdigstilt en avtale med operatøren av OML 113-lisensen i Nigeria, og en av de viktigste betingelsene for fullføring av salg av Panoros eierandeler til PetroNor er dermed oppfylt. Aksjen styrkes 6,44 prosent til 1,08 kroner.

Magseis Fairfield er opp 5,51 prosent til 4,21 kroner. Det ble i morges meldt at fond forvaltet av CPMG har kjøpt 977.689 aksjer i selskapet, og eier nå 5,12 prosent.

Blant de mest omsatte stiger PCI Biotech 4,93 prosent til 61,70 kroner. TGS er opp 1,40 prosent til 267,90 kroner og SalMar styrkes 1,46 prosent til 444,80 kroner.

Tapere

Blant aksjene som faller mest torsdag morgen finner vi børsraketten Photocure, som svekkes 8,28 prosent til 93,00 kroner på høyt volum. Den siste måneden er aksjen opp nær 60 prosent.

Norne melder nå at de anbefaler salg av aksjene i investorfavoritten, og mener det er på tide å ta gevinst.

Blant tungvekterne svekkes DNB 0,42 prosent til 155,10 kroner, Nel er ned 1,68 prosent til 7,31 kroner og Telenor faller 1,18 prosent til 163,30 kroner.