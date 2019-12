Oslo Børs beveger seg igjen over 900-grensen.

Ved lunsjtider strå hovedindeksen i 900,3,4 opp 0,19 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.213 millioner kroner.

Olje

Brent-oljen er opp 0,17 prosent til 63,15 dollar fatet, og WTI-oljen er ned 0,02 prosent til 58,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 62,96 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Opec starter ifølge TDN Direkt dagen torsdag med et møte i overvåkningskomiteen, Joint Ministerial Monitoring Conference, med planlagt start kl. 11.00, mens det ordinære Opec-møtet er planlagt å begynne kl. 15.00.

– Jeg tror en forlengelse av den eksisterende Opec+-avtalen og strengere håndehevelse av overholdelse vil være det absolutt minimum å forvente, men den store debatten er hvorvidt dypere kutt vil bli annonsert, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader, ifølge nyhetsbyrået.

Analysetjenesten Eurasia Group mener det mest sannsynlige utfallet av Opec+-møtene denne uken er en avtale om å redusere produksjonen med ytterligere 300.000-400.000 fat olje pr. dag.

Equinor er opp 0,68 prosent til 169,05 kroner.

Aker BP er opp 1,19 prosent til 255,40 kroner, mens DNO er opp 1,86 prosent til 10,42 kroner.

SAS og Norwegian

SAS topper taperlisten i torsdagens handel. Aksjen er ned 15,79 prosent etter fremleggelse av sine siste kvartalstall.

Tallene for avvikende fjerde kvartal var solide, og flyselskapet ga både topp- og bunnlinje et realt løft.

Fremover forventer SAS imidlertid betydelig lavere tilbud og etterspørsel, og spår en EBIT-margin på 3-5 prosent for regnskapsmessig 2020.

Norwegian styrkes derimot 5,19 prosent til 39,35 kroner etter sine trafikktall for november.

Flyselskapet meldte også tirsdag at det selger sitt argentinske datterselskap til chilenske JetSMART på grunn av svak lønnsomhet.

Dermed er Argentina-eventyret over etter halvannet år.

Havyard

Havyard har endelig fått overlevert ett av de to skipene som har sendt konsernet inn i økonomiske problemer.

Onsdag gjennomførte Havyards datterselskap Havyard Ship Technology en formell overlevering av nybygg nummer 135 til eieren Sølvtrans.

Aksjen er torsdag ned 8,28 prosent til 3,10 kroner.

Nyheter løfter aksjer

PetroNor E&P, tidligere African Petroleum, er opp 3,07 på Oslo Axess til 1,04 kroner.

Selskapet har torsdag meldt om at det har sluttført en avtale med operatøren i OML 113-lisensen utenfor Nigeria, Yinka Folawiyo Petroleum (YFP), vedrørende et partnerskap og etableringen av et felleseid selskap kalt Aje Petroleum.

Solstad Offshore snur opp 3,18 prosent til 0,18 kroner.

Konstruksjonsstøttefartøyet (CSV) «Normand Tonjer» er tildelt en ettårig forlengelse av sin nåværende oppdragsgiver.

Magseis Fairfield stiger 6,77 prosent til 4,26 kroner. Det ble i morges meldt at fond forvaltet av CPMG har kjøpt 977.689 aksjer i selskapet, og eier nå 5,12 prosent.

Meglerhus tar grep

DNB Markets spår solid kursoppgang i Hunter Group, og anbefaler kjøp av aksjen. Aksjen stiger 2,52 prosent til 4,88 kroner.

Norne Securities mener det er på tide å ta gevinst i Photocure etter et fantastisk rally, og nedgraderer aksjen fra kjøp til selg. Det til tross for at meglerhuset erkjenner selskapet er på vei med sin amerikanske ekspansjon.

Photocure faller 8,78 prosent, mener fortsatt opp 55 prosent den siste måneden.

Analytiker: – På tide å ta gevinst i Photocure