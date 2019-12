Bred børsoppgang i Asia

Det er positiv stemning på de asiatiske børsene fredag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,02 prosent.

Shanghai Composite klatrer 0,10 prosent, og CSI 300 legger på seg 0,25 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,63 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,78 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,36 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,03 prosent.

Handelskrigen

The Wall Street Journal skriver torsdag at USA og Kina fortsatt er uenige om størrelsen på kinesernes innkjøp fra det amerikanske landbruket. Samtidig har Kina, ifølge CNBC, gitt få indikasjoner på hvordan handelsforhandlingene går.

Tidligere i uken reagerte markedene da USAs president Donald Trump uttalte at en handelsavtale kan bli utsatt til etter presidentvalget i 2020.

– Jeg tror markedet trøster seg med at det i hvert fall ikke eskalerer og at handelsforhandlingene ikke har stopper opp, men fortsatt pågår. Det er fortsatt håp, sier Vasu Menon i OCBC Bank i Singapore til CNBC.

Menon påpeker imidlertid at «der helt klart er uenigheter», og at dette både kan gjelde de amerikanske kravene om at Kina må kjøpe flere amerikanske landbruksprodukter eller Beijings ønske om at amerikanerne trekker tilbake økte tollsatser.

Wall Street

Det var torsdag lite endring å spore på Wall Street etter at investorene fordøyet gode ledighetstall og ventet i spenning fra nyheter fra handelskrigen.

Dow Jones steg 0,16 prosent til 27.693,83. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 15 av selskapene i grønt torsdag.

S&P 500 endte opp 0,15 prosent til 3.117,49, mens Nasdaq Composite klatret 0,05 prosent til 8.570,70.