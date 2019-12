Oslo Børs fikk fart på seg etter sterke jobbtall fra USA

Oslo Børs kviknet til fra en liten dvale da det amerikanske arbeidsdepartementet fredag ettermiddag overrasket markedene med knallsterke tall for sysselsettingen utenfor landbrukssektoren.

Hovedindeksen lå lenge under 898 poeng, men endte på 906,47 poeng, opp 1,0 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på cirka 3,77 milliarder kroner.

Sent oljehopp

I fokus fredag var også møtet mellom Opec og oljekartellets samarbeidsland (Opec+), og utfallet av dette. Gjennom dagen kom det medierapporter om at partene var enige om at produksjonen skal kuttes med ytterligere 500.000 fat.

Da et sådant kutt så ble bekreftet fra Opec-hold, spratt oljeprisene opp. Ved Oslo Børs' stengetid fredag steg Brent-oljen 2,0 prosent til 64,65 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 1,9 prosent til 59,54 dollar fatet. Ved børsslutt torsdag kostet Brent-oljen 63,37 dollar fatet.

Equinor bykset 1,3 prosent til 170,00 kroner. Aker BP endte opp 2,4 prosent til 260,00 kroner. DNO steg 1,7 prosent til 10,43 kroner.

Nye avtaler for Solstad

Solstad Offshore steg 7,1 prosent til 92 øre.

Rederiet meldte fredag om forlengelser av kontrakter med Equinor for to forsyningsfartøyer i Brasil. Forlengelsene er på henholdsvis ett og to år.

Torsdag meldte Solstad om en ettårig forlengelse for et deleid konstruksjonsfartøy samt om flere nye kontrakter rederiet er tildelt i Midtøsten og Middelhavet.

SAS mister høyde

SAS fortsatte nedgangen fra torsdag, da flyselskapet la frem kvartalstall og kom med det DNB Markets i en oppdatering omtaler som en forsiktig guiding.

Meglerhuset har senket sine estimater for SAS-resultatene i årene som kommer, og flyselskapets Oslo Børs-noterte aksje endte fredag ned 3,7 prosent til 15,80 kroner.

SAS la også frem trafikktall fredag, som viste lavere antall passasjerer, men bedre yield – inntekter pr. passasjerkilometer.

God fart i shipping

Shippingaksjene utmerket seg forøvrig positivt på ukens siste handelsdag. Shippingindeksen var opp 3,2 prosent.

Gassrederiene Avance Gas, Flex LNG og BW LPG ledet an med oppganger på 8,4 prosent til 51,90 kroner, 6,1 prosent til 87,20 kroner og 5,3 prosent til 77,90 kroner.

Ifølge TDN har Kepler Cheuvreux i en LPG-sektorrapport høynet kursmålene for Avance Gas og BW LPG til 80 og 109 kroner, fra henholdsvis 45 og 74 kroner, og gjentatt kjøpsanbefalinger.

Frontline steg 4,3 prosent til 101,20 kroner. John Fredriksen-aksjen er hittil i år opp 107 prosent.

Fire i fokus Avance Gas +8,4 % - Høyere kursmål. Solstad +7,1 % - Kontraktsrush. Equinor +1,3 % - Opec-møte og Saudi-signal. SAS -3,7 % - Guiding og trafikktall.

Storsalg i Veidekke

Blant de mest omsatte aksjene steg forøvrig Telenor 1,4 prosent og DNB 1,1 prosent. Hydro endte ned 1,0 prosent, mens Veidekke falt 1,4 prosent til 118,00 kroner. Omsetningen i Veidekke-aksjen endte på 160 millioner kroner. Etter børsslutt ble det børsmeldt at If Skadeförsäkring fredag kvittet seg med 1,25 millioner aksjer i entreprenørkonsernet.

Vinnerlisten ble toppet av Element, som steg 18,6 prosent til 5,10 kroner. Aksjen som falt mest, var Black Sea Property, som endte ned 16,7 prosent til 2,50 kroner.