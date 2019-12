Det var bred oppgang på Wall Street fredag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Oppgangen skjedde etter at de svært viktige nonfarm payrolls-tallene viste at det ble skapt 266.000 nye jobber utenfor landbrukssektoren i USA i november.

På forhånd var det ventet at det ville bli skapt 180.000 nye jobber.

Arbeidsledigheten kom inn på 3,5 prosent, mot ventet 3,6 prosent. Den er dermed nede på det laveste nivået på 50 år, ifølge Marketwatch, som videre meldte at sysselsettingsveksten for oktober og september ble revidert opp med tilsammen 41.000 jobber, på toppen av de sterke tallene for november.

- FANTASTISK ARBEIDSMARKEDSRAPPORT, skrev tydelig fornøyde president Donald Trump på Twitter etter tallene.

Ellers ligger fokuset i markedet fortsatt på utviklingen i handelssamtalene mellom Kina og USA. President Trump gjentok torsdag at partene nærmer seg en avtale.

Dow Jones steg 1,22 prosent til 28.014,55.

Hele 27 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble industrikonglomeratet 3M som steg 4,32 prosent på rykter om at selskapet undersøker muligheten for å selge sin Drug Delivery Systems-enhet for om lag én milliard dollar.

Storbankene Goldman Sachs og JP Morgan steg henholdsvis 3,40 og 1,47 prosent.

Exxon Mobil og Chevron steg 1,56 og 1,45 prosent med drahjelp fra stigende oljepriser.

Taperen ble Walgreens Boots som falt 0,80 prosent.

Nasdaq steg 1,0 prosent til 8.656,53.

Amazon steg 0,64 prosent til tross for at Wall Street Journal meldte fredag at Trump-administrasjonen angivelig vurderer å inkludere deler av netthandelsgiganten Amazon på en offisiell liste over forhandlere for piratvarer og forfalskninger.

Facebook steg 0,85 prosent, mens Netflix steg 1,48 prosent.

Tesla steg 1,67 prosent etter at Morgan Stanley økte «bull case» kursmålet på aksjen til 500 dollar.

S&P 500 steg 0,92 prosent til 3.146,01.

General Electric steg 2,59 present, mens Noble Energy steg 4,24 prosent.

VIX, eller fryktindeksen falt, 7,02 prosent til 13,50.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,58 prosent til 64,26 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,29 prosent til 59,04 dollar per fat. Opec+ ble tidligere fredag enige om å øke produksjonskuttet med 500.000 fat per dag.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 21 basispunkter. 2-åringen er opp 3,7 basispunkter til 1,63 prosent, mens 10-åringen er opp 2,6 basispunkter til 1,84 prosent. 30-åringen er opp 2,5 basispunkter til 2,29 prosent.

Gullprisen er ned 1,25 prosent til 1.464,60 dollar per unse.