Blandet stemning på Asia-børsene

Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,34 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,47 prosent.

Shanghai Composite faller derimot tilbake 0,02 prosent, og CSI 300 er ned 0,27 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,02 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,35 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,34 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,09 prosent.

Handel

Søndag kom tall som viste at kinesisk eksport falt 1,1 prosent i november. Det er fjerde måned på rad med svekket eksport.

At eksporten fortsetter å svekkes er «et veldig godt insentiv for å komme frem til en eller annen avtale», sier økonom Steve Cochrane i Moody's Analytics til CNBC.

Han mener imidlertid at det er vanskelig å forutse om det kommer til å skje før 15. desember, da USA har varslet nok en økning i tollsatser.

– Jeg tror det er omtrent like stor sjanse for at vi må vente til neste år før det blir inngått en avtale, som at det vil skje i neste uke, sier han til CNBC.