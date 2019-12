Dette er utviklingen på Asia-børsene

Det er små bevegelser på de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,10 prosent, og CSI 300 faller tilbake 0,10 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,01 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller derimot 0,34 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,04 prosent.

Nøkkeltall

Kina meldte i morges at konsumprisindeksen (KPI) i landet på årsbasis steg 4,5 prosent i november, mot en ventet oppgang på 4,3 prosent.

I samme periode var produsentprisene (PPI) ned 1,4 prosent, sammenlignet med et ventet fall på 1,5 prosent.

– Problemet de har er det faktum at dette i stor grad er et signal på den globale etterspørselen, mer enn bare etterspørselen i Kina, sier Andrew Sullivan i Pearl Bridge Partners til CNBC om PPI.

– Det som det koker ned til er handelskrigen og den effekten den har på globalt tilbud og etterspørsel, påpeker han.

Bloomberg melder at den amerikanske landbruksministeren Sonny Perdue i dag uttalte at det er usannsynlig at Washington vil innføre de økte tollsatsene som er planlagt til 15. desember.

– Vi har en frist 15. desember for nye, økte tollsatser. Jeg tror ikke de vil bli implementert, sier Perdue til Bloomberg.