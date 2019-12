Handelsnyhet gir få utslag på Wall Street

Dow Jones åpner forsiktig etter fem minutters handel, ned 0,03 prosent til 27.900,65 poeng.

Nasdaq-indeksen er nøytral på 8.622,15 poeng, mens S&P 500 faller 0,32 prosent til 3.135,96 poeng.

Utsettelse av tolløkning

En drøy time før handelen åpnet publiserte Wall Street Journal en artikkel om handelskrigen mellom USA og Kina. Avisen melder at nasjonene vil utsette tolløkningen som har blitt antydet at skulle komme 15. desember, førstkommende søndag.

Wall Street Journal viser til kilder med kjennskap til saken. Kina presser på for at USA skal rulle tilbake de eksisterende tariffene. USA krever at Kina forplikter seg til kjøp av landbruksvarer for at en "fase 1-avtale" skal komme på plass, ifølge avisen.

Det rapporteres at 15. desember skal ikke være en endelig frist for å inngå handelsavtalen.

– Største handelsavtale i historien

USAs handelsminister Wilbur Ross sa tidligere tirsdag at nærmer seg handelsavtale med Mexico og Canada.

– Vi er noen tommer, kanskje millimetere, fra en avtale. Det er den største handelsavtalen i historien, ikke bare i USA, men så langt jeg kan skjønne i hele verden, sier Ross til Fox.



Ifølge Ross skal dette skape rundt 176.000 nye arbeidsplasser og gi et løft til bilindustrien på 34 milliarder dollar.

I løpet av fem år estimeres det at det skal kunne gi nesten 590.000 nye arbeidsplasser.

Rentebeskjed torsdag

Ellers venter markedet på ny oppdatering fra rentemøtet i den amerikanske sentralbanken (Fed). De kommer med ny rentebeskjed i morgen.

På forhånd er det ventet at den amerikanske styringsrenten skal holde seg uendret.