Rentemøte og handelskrig preger børsene i Asia

I forkant av den amerikanske sentralbanken Federal Reserves (Fed) rentebeslutning senere i dag, er det blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan faller Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,39 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,17 prosent, og CSI 300 er opp 0,02 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,35 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 0,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,68 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,37 prosent.

Fed

Ifølge CNBC forventer investorer at Fed i kveld vil holde den amerikanske styringsrenten uendret.

«Vi tror FOMC (Federal Open Market Committee) er trygg på at den nåværende politikken er på et passende nivå for å løfte USAs inflasjon tilbake mot målet. Vi tviler på at det har vært noen vesentlig revurdering av dette synet siden oktobermøtet», skriver strateg i Commonwealth Bank of Australia, Joseph Capurso, i en rapport, ifølge nettstedet.

Handelskrig

Ellers er det meste av fokuset rettet mot handelskrigen mellom USA og Kina. Førstkommende søndag er det opprinnelig planlagt at USA vil øke sine tollsatser, men det er fortsatt usikkert om dette vil tre i kraft.

The Wall Street Journal meldte tirsdag at USA vil utsette tolløkningene, for å støtte arbeidet for å få på plass en fase 1-avtale mellom de to landene.

Ifølge CNBC har de amerikanske forhandlerne bedt kineserne om å forplikte seg til noen landbruksinnkjøp før det gås videre med en avtale, mens Kina på sin side ønsker at nevnte innkjøp skal være proporsjonale med tollsatsene USA ruller tilbake.

Økonomisk rådgiver i Det hvite hus, Larry Kudlow, uttalte imidlertid tirsdag at økt toll «fortsatt er på bordet».

– Vi tror mange av de gode nyhetene allerede er gjenspeilet i prisingen. Med andre ord antar eller forventer markedene nå at det vil bli inngått en eller annen form for fase 1-avtale», sier Eric Robertson i Standard Chartered Bank til CNBC.

– Selv om det ikke skjer innen den 15. desember, tror jeg at de vi kan se er noe på linje med: «Vi forhandler fremdeles, vi er i siste fase, vi har fortsatt ikke signert noe avtale, tollsatsene vil komme på plass den 15., men det vil ikke hentes inntekter på disse de neste seks månedene, sier Robertson.

Wall Street

De amerikanske børsene endte svakt ned tirsdag.

Dow Jones falt 0,10 prosent til 27.881,72, og S&P 500 ble svekket 0,11 prosent til 3.132,52. Nasdaq endte ned 0,07 prosent til 8.616,18.