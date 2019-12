Aramco-aksjen fløy 10 prosent på åpningsdagen

Verdens største selskap, oljegiganten Saudi Aramco, fikk maksimalt ut av børsdebuten da aksjen fløy 10 prosent på Riyadh-børsen onsdag.

Aksjehoppet priser Saudi Aramco til 1.880 milliarder dollar, eller 17.236 milliarder kroner. Til sammenligning er Apple, verdens nest største selskap, verdsatt til 1.190 milliarder dollar og Equinor 60,6 milliarder dollar.

Børsen i Riyadh hadde lagt et lokk på aksjeprisen, slik at den ikke kunne stige eller falle mer enn ti prosent på noteringsdagen. Det betyr at aksjen, som ble handlet for 35,20 saudiarabiske riyaler, tilsvarende 86 norske kroner, ikke kunne stige høyere.

Saudi-Arabias kongefamilie privatiserer det statlige oljeselskapet som et ledd i en plan for å flytte kongeriket fra oljeavhengighet til investeringer utenfor energi. Oljenasjonen måtte stole på innenlandske investorer for å selge en 1,5 prosents eierandel etter lunken interesse fra utlandet. Nå jakter kronprins Mohammed bin Salman et mål om at Aramcos børsverdi skal nå 2.000 milliarder dollar.