Børsene i New York steg

Det var oppgang på børsene i New York onsdag, i kjølvannet av Den amerikanske sentralbankens rentemøte og rentebeslutning.

Renten ble som ventet holdt uendret på 1,5 til 1,75 prosent, og den vil bli holdt uendret minst det kommende året, skal vi tro sentralbanksjefene i FED.

Bare fire av de 17 sentralbanksjefene trodde på at det blir renteheving i løpet av det kommende året, viste dot-plot diagrammet.

Bare en kraftig oppgang i inflasjonen kan rokke ved det rentesynet.

Passe lav rente

Sentralbanksjef Jerome Powell mente også at dagens rente er passende for at økonomien skal vokse videre med 2 prosent neste år, og litt i underkant aav 2 prosent de neste par årene.

Prognosene viste også at FED tror arbeidsledigheten vil fortsette å synke til 3,5 prosent i 2020, fra en tidligere antagelse på 3,7 prosent.

Ikke noe av dette overrasket investorene på børsene i New York, men å se og høre det beroliget de mest urolige.

CME FedWatch Tool, som viser sannsynligheter for renten fremover, viste imidlertid at det er større sannsynlighet for en renteheving i juli neste år, enn at den blir holdt uendret på dagens nivå.

Mest opp for tech

De tre mest toneangivende indeksene steg likevel, samtidig som fryktindeksen VIX falt.

Dow Jones steg 0,11 prosent til 27.911,30 og 14 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Dagens vinner ble United Technologies, som endte opp 1,3 prosent. Apple, Intel, Cisco, Mircosoft, Caterpillar og Boeing var også blant vinnerne, og de fleste sektorene var representert.

Blant vinnerne var dog ingen banker eller oljeselskaper. J.P. Morgan og Goldman Sachs falt, sammen med Visa og American Express.

Chevron og Exxon falt på lavere oljepris.

Dagens taper ble Home Depot, som endte ned 1,8 prosent.

S&P 500 endte opp 0,29 prosent, mens Nasdaq steg 0,44 prosent til 8.654,05.

VIX-indeksen falt 4,4 prosent til 14,99.

Råvarer, renter og bitcoin

Oljeprisen falt litt tilbake og Brent falt 0,76 prosent til 63,85 dollar, mens lettoljen falt 0,69 prosent til 58,83 dollar.

Gullprisen steg 0,78 prosent ti 1.479,60 dollar, mens januar futures for bitcoin falt 50 dollar til 7.225 dollar.

De lange rentene falt og 10-års renten endte ned 4,2 basispunkter til 1,793 prosent. 2-års renten endte ned 3,2 basispunkter til 1,622 prosent.

5-års renten falt 5 basispunkter til 1,638 prosent, mens 3-års renten endte ned 3,5 basispunkter til 1,63 prosent.