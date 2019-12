Slik reagerer børsene i Asia på rentedom og handelsutviklingen

Det er svært variert stemning på de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,05 prosent, og CSI 300 faller tilbake 0,10 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer derimot 1,24 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,33 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,92 prosent.

Rentemøte

Onsdag kveld valgte den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, som ventet å holde renten uendret på 1,5 til 1,75 prosent.

Og om vi skal tro sentralbanksjefene i FED, vil den bli holdt uendret også det kommende året. Ifølge dot-plot diagrammet tror kun fire av de 17 sentralbanksjefene at det kommer en renteheving i løpet av 2020. Bare en kraftig oppgang i inflasjonen kan rokke ved det rentesynet.

Sentralbanksjef Jerome Powell mente også at dagens rente er passende for at økonomien skal vokse videre med 2 prosent neste år, og litt i underkant av 2 prosent de neste par årene.

Ikke noe av dette overrasket investorene på børsene i New York, men å se og høre det beroliget de mest urolige.

Dow Jones steg onsdag 0,11 prosent til 27.911,30. S&P 500 endte opp 0,29 prosent, mens Nasdaq klatret 0,44 prosent til 8.654,05.

Handelskrig

Samtidig følger investorene fortsatt nøye med på utviklingen i handelskrigen mellom Kina og USA, i forkant av amerikanernes planlagte tolløkninger på kinesiske varer førstkommende søndag.

– Det virker som at markedet har et relativt optimistisk syn på denne deadlinen. Selvfølgelig finnes det bekymringer, men jeg tror det er mer en antakelse om at fristen vil bli utvidet. At det er flere som tror at tolløkningene ikke vil bli iverksatt nå, enn det motsatte, sier Alex Wolf i J.P. Morgan Private Bank til CNBC.

The Wall Street Journal meldte tirsdag at USA vil utsette tolløkningene, for å støtte arbeidet for å få på plass en fase 1-avtale mellom de to landene.

Økonomisk rådgiver i Det hvite hus, Larry Kudlow, uttalte imidlertid tirsdag at økt toll «fortsatt er på bordet».

– Selv om det ikke skjer innen den 15. desember, tror jeg at de vi kan se er noe på linje med: «Vi forhandler fremdeles, vi er i siste fase, vi har fortsatt ikke signert noe avtale, tollsatsene vil komme på plass den 15., men det vil ikke hentes inntekter på disse de neste seks månedene, sa Eric Robertson i Standard Chartered Bank til CNBC onsdag.