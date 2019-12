Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Etter drøyt 25 minutters handel står hovedindeksen i 902,86, opp 0,29 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 340 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,11 prosent til 64,02 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,03 prosent til 58,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

EIA meldte onsdag at de amerikanske råoljelagrene endte opp 0,8 millioner fat i forrige uke til 447,9 millioner fat. På forhånd var det ventet at lagrene skulle falle med 2,9 millioner fat.

– Rapporten sett under ett var veldig bearish ettersom etterspørsel falt og de totale råoljelagrene økte til de høyeste nivået på syv måneder, sier markedsanalytiker Edward Moya i Oanda ifølge TDN Direkt.

Videre skriver Platts, ifølge nyhetsbyrået, at Opec offentliggjorde sin månedlige oljerapport onsdag og gjentok sin «kontinuerlige forpliktelse til stabilitet i oljemarkedet». Opec trenger nær 100 prosent overholdelse av kuttene for sørge for at markedet ikke får et tilbudsoverskudd.

Ellers er fokuset også rettet mot den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina.

«Handelskonflikten mellom USA og Kina forblir den primære katalysatoren for råoljepriser på kort sikt», skriver markedsstrateg Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 0,18 prosent til 167,70 kroner, mens Aker BP klatrer 0,46 prosent til 262,70 kroner.

Faller markant

Kværner avholder torsdag kapitalmarkedsdag, og har i den forbindelse kommet med en rekke oppdateringer.

Blant annet trekker de frem sin ambisjon om å øke de årlige inntektene til over 10 milliarder kroner for året 2023. Grunnet avtagende marked for utdeling av kontrakter de to siste årene, venter imidlertid selskapet at inntektene i 2020 vil falle til et nivå på rundt seks milliarder kroner.

Kværner faller hele 13,42 prosent til 11,35 kroner.

SoftOx Solutions meldte i morges at de nå vurderer en rettet emisjon på mellom 1.666.667 og 2.083.334 aksjer, noe som vil gi et nettoproveny på cirka 40-50 millioner kroner.

Aksjen faller 13,29 prosent til 30,00 kroner, men det er kun omsatt SoftOx-aksjer for drøye 30.000 kroner.

Vinnerne

Dagens hittil største vinner er Nordic Mining, som styrkes 15,79 prosent til 2,20 kroner.

Den følges av Polarcus , som klatrer 4,99 prosent til 1,22 kroner. Selskapet meldte torsdag morgen at det er tildelt en 4D-seismikkundersøkelse offshore Brasil.

TGS kunne i morges melde at de sammen med AustinBridgeporth har fått eksklusive rettigheter til å hente inn gravitasjonsbilder i Egypt. Aksjen er opp 0,59 prosent til 273,90 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene klatrer Yara 1,59 prosent til 351,90 kroner, og DNB er opp 0,82 prosent til 154,10 kroner. Frontline stiger 0,78 prosent til 103,60 kroner.