Børsoppgang, men stygg Kværner-smell

Oslo Børs holder seg litt inne i positivt terreng torsdag ettermiddag.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 902,13, etter en oppgang på 0,21 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.301 millioner kroner.

Oppgang før britisk valg

Toneangivende Europa-børser trekker også oppover.

Britiske FTSE 100 stiger 0,6 prosent på dagen for parlamentsvalget, der meningsmålinger flest har vist at Boris Johnson og det konservative partiet ligger an til å få rent flertall.

Pundet har som en følge styrket seg med nesten åtte prosent mot dollar de to siste månedene.

«Grunnen til det er at et rent flertall for de konservative vil bety Brexit med Johnsons avtale innen fristen 31. januar, etter tre og et halvt år med forhandlinger og usikkerhet», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

– Lave renter alltid en vinner

Ellers i Europa stiger tyske DAX og franske CAC 40 0,1 prosent foran dagens rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ECB), som blir Christine Lagardes debut som sentralbanksjef.

«Ethvert signal fra Lagarde i dag som antyder at hun vil føre en annen linje, eller ha andre prioriteringer, enn forgjengeren Mario Draghi, kan skape markedsutslag», heter det videre i DNB-rapporten.

På Wall Street peker futureshandelen mot forsiktig oppgang i kjølvannet av gårsdagens rentedom fra Federal Reserve.

«Lave renter lenger er alltid en vinner i finansmarkedene. At Fed peker mot enda et år med renter på dagens lave nivåer tilfredsstilte investorene som kjøpte amerikanske aksjer og dollar i kjølvannet av møtet», skriver senioranalytiker Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering torsdag.

Usikkerhet i olje

Oljeprisene er tilbake på vinnersporet etter gårsdagens fall, men stigende amerikanske lagre, samt bekymringer at OPEC+ ikke gjør nok for å balansere markedet, skaper usikkerhet.

Brent-oljen er torsdag opp 0,5 prosent til 64,02 dollar fatet, og er dermed litt ned fra nivået ved stengetid i Oslo i går, det vil si 64,15 dollar.

WTI-oljen faller 0,03 prosent til 58,79 dollar fatet.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,6 prosent til 167 kroner, Aker BP uendret på 261,50 kroner, mens DNO faller 2,7 prosent til 9,93 kroner.

Stygg Kværner-smell

Rødt ser også Kværner, som avholder kapitalmarkedsdag torsdag.

Selskapet varsler der en forventning om at inntektene i 2020 vil falle til rundt seks milliarder kroner, grunnet et avtakende marked for utdeling av kontrakter de to siste årene.

Markedet reagerer med å sende Kværner ned hele 13,4 prosent til 11,35 kroner.

Nordic Nanovector faller 4,4 prosent til 28 kroner etter oppdatering av sin Lymrit fase1-studie av Betalutin hos pasienter med Non-Hodkin's lymfekreft med tilbakefall.

Øvrige negative blant de mest omsatte er Telenor, Frontline og Subsea 7, ned 0,5-0,8 prosent.

Yara viser styrke

På den positive siden utmerker Yara seg ved å stige nye 2,6 prosent til 355,50 kroner på dagens høyeste volum.

India overrasket i går med et nytt urea-anbud på nesten 1,5 millioner tonn, og Pareto-analytiker Kenneth Sivertsen påpeker overfor TDN Direkt at ureamarkedet strammer seg til.

– Det at India kommer tilbake til markedet allerede nå, i en periode hvor kinesiske produsenter normalt skalerer noe ned, gjør at det blir et strammere marked, sier han.

Blant positive tungvektere for øvrig er DNB, som stiger 0,4 prosent til 153,40 kroner etter å ha estimert det effektive kravet til systemrisikobuffer til 3,1 prosent, mot tidligere 3,9 prosent.

Gruverally fortsetter

Vinnerlisten toppes av Nordic Mining, som fortsetter oppturen med nye 20,0 prosent til 2,28 kroner på Oslo Axess i kjølvannet av en positiv Sparebank 1 Markets-analyse tidligere i uken.

Meglerhus har et kursmål på fem kroner, og ser dermed stadig en oppside på 120 prosent.

Nærmest kommer Thin Film på pluss 10,0 prosent til 2,53 kroner og Merkur Market-noterte River iGaming på pluss 9,4 prosent til 18,60 kroner.

Vi tar også med Polarcus, som klatrer 3,3 prosent til 1,20 kroner etter å ha blitt tildelt en 4D-seismikkundersøkelse offshore Brasil.

Stuper på emisjon

Øverst på taperlisten er det bare én aksje som faller mer enn nevnte Kværner, og det er SoftOx Solutions som faller 18,5 prosent til 28,20 kroner etter varsel om rettet emisjon.

Atlantic Petroleum faller også tosifret, nærmere bestemt 11,0 prosent til 8,50 kroner.

Videre er Storm Real Estate ned 9,6 prosent til 3,22 kroner, mens 5th Planet Games går tilbake 8,1 prosent til 31,6 øre.

Til slutt faller Prosafe 7,0 prosent til 2,51 kroner.