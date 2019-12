Nye rekorder etter bred oppgang på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq nådde all-time high.

Utviklingen kom i kjølvannet av Trump som sendte ut gode nyheter fra hans Twitter.

– Vi nærmer oss veldig en stor avtale med Kina. De ønsker den, og det samme gjør vi, skrev den amerikanske presidenten i en tweet torsdag ettermiddag.

Torsdag kveld rapporterte både CNBC og Bloomberg at amerikanske og kinesiske forhandlere er enige om en fase 1-avtale. Ifølge Bloomberg mangler avtalen kun Trumps underskrift.

I tillegg økte antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) som var 252.000 per 7. desember, opp fra ikke-reviderte 203.000 uken før. Antallet er det høyeste siden 30. september 2017.

Konsensus lå ifølge Marketwatch på 220.000 jobless claims.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,79 prosent til 28.132,05 og er med det opp 20,6 prosent i år. Dette er den høyeste noteringen Dow Jones har hatt, og er med det ny all-time high.

27 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Cisco Systems var dagens vinner med en oppgang på 3,14 prosent.

Boeing var dagens taper med et fall på 1,06 prosent. Fallet kom etter at Southwest Airlines skal motta en kompensasjon for at 737-MAX flyene har stått på bakken. Southwest steg 0,91 prosent.

I tillegg erkjente Boeing torsdag at selskapet ikke vil få godkjenning i år fra Federal Aviation Administration (FAA) om å returnere 737 MAX-flyene til tjeneste.

Kjente selskaper som Microsoft og American Express steg henholdsvis 1,02 og 1,66 prosent.

S&P 500 endte opp 0,86 prosent til 3.168,57. Det vil si at indeksen er opp 26,4 prosent hittil i år. S&P 500 er også i all-time high med denne noteringen.

Dagens vinner ble Wynn Resorts som er en utvikler og operatør av «high end» hoteller og kasino. Aksjen hoppet 9,47 prosent etter at investorer satte pris på ideen om at casinokapital Macau også skulle bli et viktig finanssenter.

På motsatt side var SBA Communications øverst på taperlisten etter et fall på 3,27 prosent.

Like etter fulgte teknologigiganten Facebook som falt 2,72 prosent. Nedgangen kom etter at FTC kan ta Facebook til retten etter bekymringer om sammenslåingen av Facebooks Instagram, Messenger og WhatsApp.

Bakgrunnen er sannsynligvis et forsøk på å hindre Facebook i å håndheve retningslinjer rundt hvordan appene deres samsvarer med hverandre og jobber med potensielle konkurrenter, sa kilder til Wall Street Journal.

Steg etter å ha løftet guidingen

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,73 prosent til 8.717,32. Indeksen har dermed steget 31,38 prosent siden nyttår. I likhet med Dow Jones og S&P 500 endte Nasdaq i all-time high.

Facebook falt 2,72 prosent, mens Apple stengte opp 0,25 prosent og Amazon steg 0,66 prosent.

Netflix falt 0,16 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,39 prosent.

Delta Air Lines, nest største flyselskap målt i passasjerer steg 2,92 prosent etter at guidingen ble løftet.

Selskapet forventer nå et resultat per aksje på mellom 6,75 og 7,75 dollar per aksje i 2020. Den tidligere guidingen lå ifølge FactSet på 7,05 dollar per aksje.

Samtidig forventer flygiganten at topplinjen skal øke med mellom fire og seks prosent.

«Deltas forandring de siste ti årene har resultert i jevn levering av bransjeledende inntjening», sa CFO Paul Jacobson.

Starbucks-aksjen hadde også vind i seilene torsdag etter en oppgang på 1,87 prosent. Oppgangen kom etter at JPMorgan oppgraderte Starbucks til overvekt, fra tidligere nøytral. Samtidig jekket analytikerne opp kursmålet til 94 dollar per aksje, fra tidligere 90 dollar.

Dagens vinner ble Assertio Therapeutics, med en oppgang på 56,65 prosent.

Høyest på taperlisten var Sienna Biopharmaceuticals, som stupte 34,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 6,7 prosent til 13,98.

Gullprisen var ned 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.473,5 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omkring én prosent etter uttalelsen fra Donald Trump og at en fase 1-avtale skal være i boks.

Tremånedersrenten falt 0,3 basispunkter til 1,559 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 5,7 basispunkter til 1,662 prosent.

10-åringen hoppet 9,7 basispunkter til 1,897 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 8,7 basispunkter til 2,314 prosent.