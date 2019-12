Kraftig børsoppgang i Asia

Børsene i Asia stiger kraftig fredag, i kjølvannet av meldinger om at Washington og Beijing skal ha blitt prinsipielt enige om en fase 1-handelsavtale.

President Donald Trumps signatur skal være det eneste som gjenstår.

Kilder opplyser til CNBC at Det hvite hus skal ha tilbudt å droppe neste runde med tollsatser som var ment å bli effektive fra søndag. Washington skal også ha tilbudt å halvere tollen på kinesiske produkter for 360 milliarder dollar.

Tokyo-rally

I Tokyo spretter Nikkei opp 2,5 prosent til 24.004,68, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 1,5 prosent til 1.739,22. Tungvekteren Fast Retailing stiger over 3,5 prosent.

Samtidig viser Bank of Japans Tankan-undersøkelse den laveste tilliten i industrien på seks år.

Sentimentet blant Japans største produsenter falt fra tre poeng i tredje kvartal til null i fjerde kvartal. Konsensus pekte mot en indeks på to.

Samtidig viser endelige tall at Japans industriproduksjon falt 4,5 prosent fra september til oktober. Foreløpige tall viste 4,2 prosent nedgang.

Bred oppgang

Ellers i Asia stiger Hang Seng i Hongkong 2,0 prosent, hjulpet av navn som Tencent og HSBC.

På det kinesiske fastlandet er large cap-indeksen CSI 300 opp 1,4 prosent, mens Shanghai Composite avanserer 1,2 prosent.

I Sør-Korea legger Kospi-indeksen på seg 1,4 prosent, og chip-produsenten SK Hynix smeller opp over fem prosent.

«Down under» nøyer Sydney-børsen seg med en oppgang på 0,5 prosent, med gruvekjempen BHP Billiton som en av vinnerne.

Trump-advarsel

Kommentator advarer imidlertid mot å glede seg for tidlig.

«Det er viktig å innse at ingen offisielle bekreftelser har kommet ennå, men mellom Trumps tweeter og medieoppslag er det større grunn til å tro i det minste at nye tollsatser blir utsatt», skriver valutastrateg Kathy Lien i BK Asset Management ifølge CNBC i et notat torsdag.

«Som vi har lært på den tøffe måten, kan Trumps holdning og beslutninger endre seg i siste sekund, så inntil han sier noe offentlig – noe som må skje før 15. desember, kan tollsatsene fortsatt bli innført», advarer Lien.

Asia-oversikten her.