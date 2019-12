Kjendistung aksje blant dagens vinnere

Oslo Børs stiger 0,68 prosent til 911,350 poeng ved lunsjtider fredag. Det har blitt omsatt aksjer og egenkapital for 1,3 milliarder kroner.

Oljeprisen opp etter signaler om avtale

Det kom i går positive signaler om handelsavtale mellom Kina og USA. Ifølge Bloomberg mangler avtalen kun president Donald Trumps underskrift.

Wall Street Journal tidligere torsdag at USA vil fjerne tariffer med opp mot 50 prosent på import av varer fra Kina, til en verdi på 360 milliarder dollar. Amerikanerne vil også avlyse tolløkning førstkommende søndag, ifølge avisen.

Det sendte oljeprisen opp straks torsdag, og oppgangen fortsetter videre fredag. Brent-oljen omsettes for 64,99 dollar pr. fat, opp 1,23 prosent. WTI-oljen stiger 1,15 prosent til 59,74 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat brent-olje omsatt for 64,08 dollar ved børsens stengetid i går.

Equinor stiger 1,61 prosent til 170,82 kroner, mest omsatt hittil i dag med 185 millioner. Aker BP er op 1,92 prosent til 271,20 kroner.

Kjendistung aksje hopper opp

Biotekselskapet Ultimovacs går frem som en av dagens foreløpig vinnere, opp 11,43 prosent til 39 kroner. Ultimovacs opplyser at den universelle kreftvaksinen UV1 vil bli testet i en stor, randomisert kombinasjonsstudie i mesoteliom initiert av Rikshospitalet.

Bjørn Rune Gjelstens Gjelsten Holding eier drøyt 20 prosent av selskapet, mens Hagen-familiens investeringsselskap Canica har åtte prosent.

Andre store aksjonærer er universitets- og sykehusselskapet Inven2, Anders Wilhelmsen-familiens Watrium, samt Sundt-familien.

Andre klatrere

Lavo-tv stiger aller mest, opp 22,22 prosent til 0,11 kroner. Aksjen er omsatt for 1,8 millioner kroner.

SoftOx Solutions stiger 13,08 prosent til 29,40 kroner. Det skjer etter å ha mottatt høy interesse i den rettede emisjonen, som innbrakte 75 millioner kroner brutto.

REC Silicon klatrer videre, opp 5,27 prosent til 2,52 kroner. Det skyldes trolig optimismen i handelskrigen.

DNO stiger 4,71 prosent til 10,56 kroner. Oljeselskapet har gjort et lite olje- og gassfunn nær Heidrunfeltet i Norskehavet.

Kværner faller videre.

Kværner ramlet nesten 16 prosent i går. Nedturen fortsetter videre. Aksjen synker 4,53 prosent til 10,54 kroner. Tre meglerhus har nedgradert aksjen fredag.

Polaris Media svekkes med 11,74 prosent til 40,60 kroner. Den største børstaperen er foreløpig Zwipe Me, ned 20 prosent til 0,006 kroner.