Oslo Børs holder seg i positivt terreng omlag midtveis mandag.

Klokken 11:40 står hovedindeksen i 914,90, etter en oppgang på 0,40 prosent.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 976 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 0,54 prosent til 65,37 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,37 prosent til 59,99 dollar fatet.

Både Brent og WTI er dermed rundt høyeste nivåer siden september, etter en oppgang på over seks prosent siste 10 dager.

Etter syv uker med et fallende antall aktive rigger i USA viste tallene lagt frem før helgen at vi forrige uke for første gang på en stund hadde en vending opp i aktivitetsnivået. Antall rigger i arbeid var opp med fire enheter og samlet sett er aktiviteten fortsatt tilbake på nivået fra mars 2017.

Equinor er ned 0,29 prosent til 169,30 kroner.

Ellers i olje er blant annet Aker BP opp 0,39 prosent til 272,80 kroner, mens DNO stiger 1,08 prosent til 10,73 kroner.

Interoil-aksjen topper derimot vinnerlisten mandag, etter en oppgang på 32,84 prosent til 2,98 kroner. Aksjen er dermed opp 70 prosent den siste uken.

Forrige uke leverte selskapet produksjonstall, og ledelsen opplyste samtidig at ønsker å styrke balansen ved å omgjøre gjeld til egenkapital.

Forrige onsdag ble det opplyst i en børsmelding at kalt inn eierne av et sikret obligasjonslån, for å se på muligheten for å omgjøre 35 prosent av lånebeløpet til egenkapital.

REC og vinnere

REC Silicon, nå med Kjell Inge Røkke på laget, er solid opp. Aksjen stiger 7,32 prosent til 2,72 kroner. Aega styrkes 5,45 prosent til 1,16 kroner.

Trolig er det handelsavtalen mellom Kina og USA, som ble kjent fredag ettermiddag, som gjør at aksjene letter. Grunnet handelskrigen har Kina vært et vanskelig marked for solenergi-selskapene.

Ellers på vinnerlisten finner vi blant annet North Energy, som stiger 17,15 prosent til 1,40 kroner. Gaming Innovation Group stiger til 12,52 prosent til 8,90 kroner, mens BerGenBio hopper 11,77 prosent til 21,55 kroner.

Ultimovacs opplyste sist uke at den universelle kreftvaksinen UV1 vil bli testet i en stor, randomisert kombinasjonsstudie i mesoteliom initiert av Rikshospitalet. Aksjen er hittil opp 13,01 prosent til 39,20 kroner.

Taperne

Merkur Market-noterte Lavo.tv er ned 26,85 prosent til 0,10 kroner.

Høyt oppe på taperlisten finner vi også to andre aksjer som er notert på Merkur Market; Induct og River iGaming. Aksjene faller 14,29 og 11,80 prosent, til 1,60 og 15,70 kroner.

Siem Offshore er ned 8,57 prosent til 1,28 kroner, mens Next Biometrics faller 6,25 prosent til 3,00 kroner.