S&P 500 med ny all-time high

Handelsavtalen mellom USA og Kina fortsetter å løfte de europeiske og globale aksjemarkedene mandag.

I åpningshandelen på New York-børsen stiger S&P 500 til ny all-time high, og er opp 0,67 prosent til 3.190,16 poeng.

Dow Jones-indeksen stiger 0,47 prosent til 28.267,15 poeng, mens Nasdaq er opp 0,79 prosent til 8.804 poeng.

«Det viktigste som skjedde med fase 1-avtalen er at vi har gått fra en ett år lang periode med eskalering til deeskalering», skriver Danske Bank-analytiker Allan von Mehren i et notat, ifølge Marketwatch.

Handelsrepresentant Robert Lightizer sa søndag at fase 1-handelsavtalen mellom USA og Kina vil nær doble amerikansk eksport til Kina over de neste to årene, ifølge TDN Direkt.

Videre sa Lightizer at selv om avtalen trenger oversettelse og enkelte revideringer av tekstinnholdet, «er avtalen gjennomført og fullt ut ferdig». Reuters skriver videre at datoen for å formelt underskrive avtalen holder på å bli bestemt.