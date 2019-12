Oslo Børs endte mandag opp 0,52 prosent til 916,15 poeng.

Det ble omsatt aksjer for 3.890 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er opp 0,88 prosent til 65,50 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,55 prosent til 60,10 dollar fatet.

Både Brent og WTI er dermed rundt høyeste nivåer siden september, etter en oppgang på over seks prosent siste 10 dager.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,24 prosent til 169,40 kroner.

Ellers i olje er blant annet Aker BP opp 0,92 prosent til 274,30 kroner, mens DNO steg 1,51 prosent til 10,77 kroner.

Interoil-aksjen toppet vinnerlisten mandag, etter en oppgang på 42,99 prosent til 3,16 kroner. Aksjen er dermed opp 78 prosent den siste uken.

Forrige uke leverte selskapet produksjonstall, og ledelsen opplyste samtidig at de ønsker å styrke balansen ved å omgjøre gjeld til egenkapital.

Selskapet har derfor kalt inn eierne av et sikret obligasjonslån, for å se på muligheten for å omgjøre 35 prosent av lånebeløpet til egenkapital.

Borregaard

Borregaard-aksjen falt mandag etter resultatvarsel, og endte ned 3,39 prosent til 92,50 kroner.

Selskapet venter en negativ EBITDA-effekt i fjerde kvartal på rundt 30-40 millioner kroner, som er hovedsakelig knyttet til cellulose-virksomheten.

I løpet av fjerde kvartal 2019 har lekkasjer i vannforsyningssystemet resultert i redusert produksjonsvolum og at avklassifiserte spesialcelluloseprodukter har blitt solgt til lavere priser.

Hoppet etter samarbeid

Merkur Market-noterte TargetEveryOne og Vonage har blitt enige om å samarbeide i det europeiske markedet.

Samarbeidet vil gi TargetEveryOne muligheten til å benytte seg av tjenester for direkte kommunikasjon som WhatsApp Business, Facebook Messenger og Viber.

TargetEveryOne styrket seg 22,26 prosent til 0,64 kroner.

REC og vinnere

REC Silicon, nå med Kjell Inge Røkke på laget, endte markant opp. Aksjen endte opp 10,63 prosent til 2,81 kroner. Aega endte opp 2,73 prosent til 1,13 kroner.

Trolig er det handelsavtalen mellom Kina og USA, som ble kjent fredag ettermiddag, som løftet aksjene. Grunnet handelskrigen har Kina vært et vanskelig marked for solenergi-selskapene.

Ellers på vinnerlisten finner vi blant annet North Energy, som steg 12,95 prosent til 1,35 kroner.

Element klatret 19,51 prosent til 6,58 kroner, mens Idex endte opp 10,89 prosent til 1,10 kroner.

Ultimovacs er opp 7,86 prosent til 39,80 kroner. Selskapet opplyste i forrige uke at den universelle kreftvaksinen UV1 vil bli testet i en stor, randomisert kombinasjonsstudie i mesoteliom initiert av Rikshospitalet.