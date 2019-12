Nye rekorder på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg mandag. Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq nådde all-time high.

Utviklingen kom i kjølvannet av USA og Kina som ble enige om en handelsavtale fredag.

«Vi er enige om en veldig stor fase 1-avtale med Kina. De har blitt enige om mange strukturelle endringer og massive kjøp av landbruksprodukter, energi og produserte varer, pluss mye mer.» skrev Trump.

«Det viktigste som skjedde med fase 1-avtalen er at vi har gått fra en ett år lang periode med eskalering til deeskalering», skrev Danske Bank-analytiker Allan von Mehren i et notat, ifølge Marketwatch.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,36 prosent til 28.235,89 og er med det opp 21 prosent i år. Dette er den høyeste noteringen Dow Jones har hatt, og er med det ny all-time high.

23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

UnitedHealth Group var dagens vinner med en oppgang på 2,29 prosent.

Boeing var dagens taper med et fall på 4,29 prosent. Fallet kom etter at Boeing vurderer å enten kutte eller stoppe produksjonen av 737 MAX-flyene.

Årsaken er usikkerheten rundt når flytypen 737 MAX blir satt inn i ordinær drift. Ifølge Wall Street Journal er en pause i produksjonen det mest sannsynlige alternativet når styret til flyprodusenten møtes i Chicago.

Kjente selskaper som Microsoft og Goldman Sachs steg henholdsvis 0,65 og 1,35 prosent.

Goldman Sachs steg etter at Citigroup oppgraderte aksjen til kjøp fra tidligere nøytral. Samtidig ble kursmålet oppjustert fra 220 til 255 dollar per aksje.

Falt etter fusjon

S&P 500 endte opp 0,71 prosent til 3.191,45. Det vil si at indeksen er opp 27,3 prosent hittil i år. S&P 500 er også i all-time high med denne noteringen.

Dagens vinner ble Cabot Oil & Gas som hoppet hoppet 4,91 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Western Digital. Aksjen steg 4,05 prosent etter at Susquehanna oppgradert aksjen etter at de hevdet at salg av 5G-telefoner og nylig lanserte spillkonsoller vil skape etterspørsel etter selskapets brikker neste år. Western Digital er i dag en av verdens største produsenter av datalagringsløsninger for personlige datamaskiner.

På motsatt side var produsenten av smaker og dufter og kosmetiske virkemidler, International Flavors & Fragrances (IFF) øverst på taperlisten etter et stup på 10,43 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet gikk med på en kostbar fusjon av flere milliarder dollar med en divisjon av Dupont. Fusjonen vekket bekymring for IFFs allerede høye gjeld.

Tesla steg etter god omtale

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 0,91 prosent til 8.814,23. Indeksen har dermed steget 32,8 prosent siden nyttår. I likhet med Dow Jones og S&P 500 endte Nasdaq i all-time high.

Facebook steg 1,96 prosent, mens Apple stengte opp 1,71 prosent og Amazon klatret 0,47 prosent.

Netflix hoppet 1,91 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 0,99 prosent.

Apple steg til ny all-time high etter at Cleveland Research meldte at de er optimistiske til aksjen. Cleveland Research mener aksjen kan stige de neste to årene drevet av sterke iPhone-inntekter og den raskt voksende bærbare virksomheten.

Tesla hadde også vind i seilene mandag etter en oppgang på 6,45 prosent. Oppgangen kom etter at Credit Suisse skal ha sagt at Teslas fokus på sine elektriske kjøretøybatterier, både i utvikling og produksjon, er en viktig fordel i forhold til andre bilprodusenter.

Dagens vinner ble Mirum Pharmaceuticals, med en oppgang på 110,99 prosent.

Høyest på taperlisten var WAVE Life Sciences, som stupte 55,35 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,9 prosent til 12,26.

Gullprisen var ned 0,04 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.480,7 dollar.

Oljeprisen var for dagen opp omkring 0,1 prosent etter at USA og Kina ble enige om en handelsavtale fredag.

Tremånedersrenten steg 0,2 basispunkter til 1,569 prosent.

Renten på 2-åringen klatret 3,3 basispunkter til 1,643 prosent.

10-åringen hoppet 5,4 basispunkter til 1,881 prosent.

30-åringen hadde en oppgang på 4,6 basispunkter til 2,301 prosent.