Børsene i Kina stiger markant

De fleste børsene i Asia klatrer oppover tirsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 0,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,49 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,67 prosent, og CSI 300 klatrer 1,76 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 1,35 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 1,22 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot er ned 0,04 prosent og Straits Times i Singapore faller 0,08 prosent.

Handel

Etter at USA og Kina fredag kunngjorde at de har inngått en fase 1-handelsavtale, har markedene fått et oppsving.

Som en del av avtalen vil USA rulle tilbake noen av sine tollsatser på kinesiske varer, mens Kina på sin side vil øke sine innkjøp av amerikanske landbruksprodukter.

Avtalen vil bli signert i januar.

– Jeg tror markedene med rette er begeistret for all fremgang i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Det gjenstår imidlertid ganske mye arbeid, og derfor tror jeg det vil komme en noe forsinket realisering av det faktum at man heller ikke i 2020 vil unnslippe denne risikoen, sier markedsstrateg i J. P. Morgan Asset Management, Hannah Anderson, til CNBC.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på børsene i New York nådde ny all-time high mandag.

Dow Jones steg 0,36 prosent til 28.235,89 og er med det opp 21 prosent i år. 23 av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte opp.

S&P 500 endte opp 0,71 prosent til 3.191,45, og er med det opp 27,3 prosent hittil i år, mens Nasdaq Composite klatret 0,91 prosent til 8.814,23 og har klatret 32,8 prosent siden nyttår.