Oslo Børs faller i åpningen

Oslo Børs åpnet ned tirsdag, men har nå snudd svakt opp.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 916,58, opp 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 585 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,09 prosent til 65,35 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,02 prosent til 60,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) kom i går ut med en ny månedlig prognose, hvor blant annet amerikansk skiferproduksjonen ifølge TDN Direkt er ventet å stige til 9,135 millioner fat pr. dag neste måned. Det vil i såfall være ny rekord.

På årsbasis er det imidlertid ventet at veksten har avtatt.

Ellers har både JP Morgan og Goldman Sachs ifølge nyhetsbyrået hevet sitt oljeprisanslag for neste år, og viser til produksjonskutt i Opec+ og bedrede handelsutsikter mellom Kina og USA.

Equinor er opp 0,30 prosent til 169,90 kroner, mens Aker BP klatrer 0,15 prosent til 274,70 kroner.

Sistnevnte meldte i morges at det mandag ettermiddag ble produsert olje fra Valhall Flanke Vest i Nordsjøen for første gang.

Ifølge Aker BP er feltet planlagt å bidra med nærmere 80 millioner fat oljeekvivalenter til Valhalls produksjon.

Vinnerne

Blant de mest omsatte aksjene er det REC som stiger mest, med en oppgang på 10,32 prosent til 3,10 kroner.

Aksjen er opp cirka 40 prosent den siste uken, og trolig er det handelsavtalen mellom Kina og USA som fortsatt løfter aksjen.

Ellers klatrer Nel 1,58 prosent til 8,05 kroner. Selskapet meldte i morges at Nel-datter Nel Hydrogen A/S har mottatt en ordre fra OrangeGas for levering av flere H2Station-enheter.

Aksjen som stiger mest tirsdag morgen er Merkur Market-noterte Lavo.tv, som styrkes 13,38 prosent til 0,10 kroner. Bak følger TietoEVRY med en oppgang på 10,27 prosent til 272,80 kroner.

I rødt

Dagens hittil største taper er Merkur Market-noterte Golden Energy, som faller 23,08 prosent til 3,00 kroner, mens Incus Investor svekkes 12,50 prosent til 0,70 kroner. Blant tungvekterne er DNB ned 0,25 prosent til 157,60 kroner, Mowi svekkes 0,83 prosent til 227,10 kroner, og Yara faller 0,39 prosent til 362,00 kroner.