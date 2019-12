Oppgang på Wall Street gir nye rekorder igjen

Både S&P 500- og Dow Jones-indeksen nådde nye all-time high i går. S&P 500 endte gårsdagen opp 0,71 prosent til 3.191,45, mens Dow Jones steg 0,36 prosent til 28.235,89.

Rett etter børsåpning stiger S&P 500 umiddelbart opp 0,71 prosent til 3.191,63, som igjen er ny rekord. Det samme gjelder Dow Jones, som går opp 0,06 prosent til 28.251,15.

Nasdaq-indeksen står nå i 8.821,63, opp 0,08 prosent.

Handelsavtale

USA og Kina varslet sist fredag at de var delvis enige om handelsavtale etter handelskrig i halvannet år. Analytiker Edward Moya i OANDA mener at forventingene nå er at USA og Kina kommer til å sluttføre fase 1-avtalen i den første uken i januar, ifølge Marketwatch.

«Samtidig som at advokater vurderer teksten, virker det som fristen kan bli flyttet ytterligere ettersom man ikke har kommet til enighet om alle betingelsene. USAs president Donald Trump ønsker at forhandlingene for fase 2 skal begynne, men det virker ikke å være på noens radar», skriver Moya.

Makro

Det har kommet nye nøkkeltall fra USA i dag. Boligbyggingen var opp 3,2 prosent i november på månedsbasis. Det gir en sesongjustert årlig takt på 1.365.000 boliger. Det var på forhånd ventet en økning på 2,4 prosent.

Boligbyggingstillatelser steg med 1,3 prosent til en årlig takt på 1.482.000. Også det var litt over forventning, som var 1.410.000.

Industriproduksjonen gikk opp 1,1 prosent på månedsbasis i november, litt bedre enn ventede 0,9 prosent. Kapasitetutnyttelse kom inn på 77,3 prosent, rett under ventede 77,4 prosent.

Tall for ledige stillinger for oktober kommer klokken 16.00. APIs oljelagertall blir kjent klokken 22.30.