Det ble nok en dag med oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg til ny all-time high.

Oppgangen de siste dagene kan tilskrives den foreløpige avtalen mellom USA og Kina. Forrige uke meldte de to landene at de hadde blitt enige om en første fase av en handelsavtale. Avtalen innebærer blant annet en gradvis nedtrapping av toller, og at Kina skal kjøpe mer landbruksvarer fra USA.

Ellers viste ferske tall tirsdag at boligbyggingen i USA var opp 3,2 prosent på månedsbasis i november. Det gir en sesongjustert årlig takt på 1.365.000 boliger. Det var på forhånd ventet en økning på 2,4 prosent.

Videre var industriproduksjonen opp 1,1 prosent på månedsbasis i november, litt bedre enn ventede 0,9 prosent. Kapasitetutnyttelsen kom inn på 77,3 prosent, rett under ventede 77,4 prosent.

Dow Jones steg 0,11 prosent til 28.267,16.

14 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Goldman Sachs som steg 1,36 prosent etter at Wells Fargo økte kursmålet på aksjen fra 240 til 280 dollar, ifølge CNBC.

Johnson & Johnson steg 1,25 prosent etter at Morgan Stanley oppgraderte aksjen fra nøytral til «overweight» og økte kursmålet fra 145 til 170 dollar.

Boeing-aksjen falt marginale 0,02 prosent. Flyselskapet meldte i går at det midlertidig ville stanse produksjonen av ulykkesflyet 737 MAX.

På tapersiden finner vi blant annet Walgreens Boots som falt 1,23 prosent, og Intel som falt 0,69 prosent.

Nasdaq steg 0,10 prosent til 8.823,36.

Netlfix steg 3,70 prosent etter at strømmegiganten rapporterte tall som viste en kraftig økning i antall abonnenter i Asia og Stillehavsregionen. I regionen, som er selskapets minste, steg antall abonnenter med 148 prosent fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2019, mens inntektene steg med 153 prosent.

Facebook steg 0,24 prosent, mens Amazon steg 1,21 prosent.

Tesla falt 0,66 prosent.

S&P 500 steg 0,03 prosent til 3.192,49.

Gjødselprodusenten Mosaic steg 3,44 prosent, mens kleskjeden Macys steg 2,56 prosent.

Whirlpool falt 1,63 prosent etter det ble klart at selskapet tilbakekaller over 500.000 vaskemaskiner.

VIX, eller fryktindeksen, steg 0,33 prosent til 12,18.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 1,22 prosent til 66,14 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,13 prosent til 60,89 dollar per fat.

Spreaden mellom den toårige og den tiårige amerikanske statsrenten er nå på 26 basispunkter. 2-åringen er ned 0,4 basispunkter til 1,63 prosent, mens 10-åringen er opp 0,8 basispunkter til 1,89 prosent. 30-åringen er opp 1,8 basispunkter til 2,31 prosent.

Gullprisen er ned marginale 0,04 prosent til 1.479,90 dollar per unse.