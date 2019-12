Forsiktig oppgang - rekordfesten fortsetter på Wall Street

I går steg alle de tre ledende indeksene til all-time high nok en gang: Dow Jones opp 0,11 prosent til 28.267,16, Nasdaq opp 0,10 prosent til 8.823,36 og S&P 500 opp 0,03 prosent til 3.192,49.

I dagens åpning stiger indeksene svakt opp til nye rekordnivåer: Dow Jones er opp 0,12 prosent til 28.302,08 etter to minutters handel. Nasdaq hopper opp 0,18 prosent til 8.839,68, mens S&P 500 går opp 0,03 prosent til 3.192,52.

Handelsavtale

USA og Kina varslet sist fredag at de var delvis enige om handelsavtale etter handelskrig i halvannet år. Analytiker Edward Moya i OANDA mener at forventingene nå er at USA og Kina kommer til å sluttføre fase 1-avtalen i den første uken i januar, ifølge Marketwatch.

Avtalen innebærer blant annet en gradvis nedtrapping av toller, og at Kina skal kjøpe mer landbruksvarer fra USA. I etterkant av handelsavtalen har markedene vært litt retningsløse.

Riksrett

Justiskomiteen i Representantenes hus har vedtatt tiltalebeslutningen mot president Donald Trump og sendt den videre til plenumsforsamlingen. Det er imidlertid Senatet som har ansvar for å gjennomføre riksrettssaker, og der har Trumps eget parti, Republikanerne, flertall.

Nordea Markets opplever at markedene forholder seg rolig til mulig riksrett.

«Markedene forventer en riksrettsprosess, men de forventer ikke at Senatet vil bestemme seg for å fjerne Trump fra vervet eller tvinge ham til å trekke seg. Markedet forventer at Trump vil stille til gjenvalg i november» skriver meglerhuset i et notat.