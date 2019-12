Alle de største børsene i Asia faller tilbake torsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,17 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,24 prosent, og CSI 300 går tilbake 0,38 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,54 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi 0,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,27 prosent, og Straits Times i Singapore faller tilbake 0,21 prosent.

Rentemøte

Den japanske sentralbanken (BoJ) besluttet torsdag å holde styringsrenten i landet uendret på minus 0,10 prosent. Det var også på forhånd ventet.

BoJ fastslår i sin guiding at rentene vil forbli lave eller lavere.

«Japans økonomi vil trolig fortsette en moderat voksende trend, ettersom det antas at nedgangen i andre økonomier vil ha begrenset påvirkning, selv om økonomien sannsynligvis foreløpig vil fortsette å bli påvirket av avmatningen», skriver BoJ, ifølge CNBC.

Wall Street

Det endte blandet på Wall Street onsdag. Det er fremdeles handelsavtalen mellom USA og Kina som drar markedene. De to landene ble forrige uke enige om en første fase av en handelsavtale.

Dow Jones falt 0,10 prosent til 28.239,28, mens Nasdaq steg 0,05 prosent til 8.827,73. S&P 500 endte ned 0,04 prosent til 3.191,27.

Etter at børsene hadde stengt i USA onsdag, ble det klart at det er flertall i Representantenes hus for å stille USAs president Donald Trump for riksrett.