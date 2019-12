Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller svakt i åpningen torsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 914,99, ned 0,17 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 402 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,18 prosent til 66,27 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,13 prosent til 60,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,77 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge onsdagens statistikk fra EIA, endte de amerikanske råoljelagrene ned 1,1 millioner fat til 446,8 millioner fat i forrige uke.

Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet at lagrene skulle være ned 2,1 millioner fat, mens API tirsdag meldte om en lagerbygging på 4,7 millioner fat.

Markedsstrateg i AxiTrader, Stephen Innes, påpeker ifølge nyhetsbyrået at prisene falt tilbake etter API-tallene tirsdag og at den bredere fulgte EIA-rapporten viste et mer positivt lagerbilde med tanke på prisene. Råoljelagernivået i USA er imidlertid tre prosent over femårssnittet for denne tiden av året.

Ellers melder TDN Direkt også at Saudi-Arabias råoljelagre steg til 168,1 millioner fat pr. utgangen av oktober, opp fra 152,5 millioner fat måneden før.

Equinor stiger 0,12 prosent til 173,00 kroner, mens Aker BP er ned 0,11 prosent til 279,70 kroner.

Oppkjøp

Akka Technologies vil kjøpe alle aksjene i Data Respons , og har lagt inn et bud på 48 kroner pr. aksje. Det priser selskapet til 3,7 milliarder kroner.

43 prosent av aksjonærene i Data Respons har forhåndsakseptert budet, og det er også enstemmig anbefalt av styret.

Data Respons sluttet onsdag på 40,00 kroner, og aksjen fyker torsdag morgen opp 20,25 prosent til 48,10 kroner.

Blant tungvekterne klatrer DNB 0,16 prosent til 158,15 kroner, mens Nel er opp 0,81 prosent til 8,14 kroner. Frontline styrkes 0,19 prosent til 104,00 kroner.

Scanship Holding løftes 3,32 prosent til 24,90 kroner.

I rødt

Dagens hittil største tapere er de Merkur Market-noterte selskapene Lavo.tv og Zenith Energy, som stiger henholdsvis 27,27 prosent til 0,06 kroner og 6,67 prosent til 0,21 kroner. Begge på relativt lave volumer.

Blant de mest omsatte aksjene er Telenor ned 0,69 prosent til 159,20 kroner, Adevinta svekkes 0,20 prosent til 100,60 kroner, mens Mowi faller 0,04 prosent til 225,60 kroner.