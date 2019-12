Oslo Børs har snudd opp, med Data Respons i tet

Oslo Børs har tatt seg opp etter en svak nedgang i åpningen. I 12-tiden står hovedindeksen i 919,02 poeng, som gir en oppgang på 0,27 prosent. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis nærmer seg 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisene peker forsiktig oppover nå. Brent-oljen er opp 0,1 prosent til 65,29 dollar fatet, WTI-oljen stiger 0,03 prosent til 60,87 dollar. Da Oslo Børs stengte onsdag, kostet nordsjøoljen 65,77 dollar fatet.

Onsdag viste data fra EIA et lagertrekk i de amerikanske råoljelagrene i forrige uke, på 1,1 millioner fat til 446,8 millioner fat. Ifølge TDN Direkt var det imidlertid ventet et lagertrekk på 2,1 millioner fat. Tirsdag opplyste API om en lagerbygging på 4,7 millioner fat.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader påpeker ifølge nyhetsbyrået at prisene falt tilbake etter API-tallene tirsdag og at den bredere fulgte EIA-rapporten viste et mer positivt lagerbilde med tanke på prisene. Råoljelagernivået i USA er imidlertid 3 prosent over femårssnittet for denne tiden av året.

På Oslo Børs er Equinor ned 0,4 prosent til 172,20 kroner, Aker BP opp 0,2 prosent til 280,50 kroner og DNO opp 0,8 prosent til 11,29 kroner.

Førstnevnte oljeaksje er børsens hittil nest mest omsatte aksje. På omsetningstoppen er Data Respons, som dessuten stiger 19,8 prosent til 47,90 kroner. Akka Technologies vil kjøpe samtlige aksjer i selskapet, og har lagt inn et bud på 48 kroner pr. aksje. Det priser Data Respons til 3,7 milliarder kroner.

43 prosent av aksjonærene i Data Respons har gitt forhåndsaksept til budet, som forøvrig er anbefalt av et enstemmig Data Respons-styre.

En annen aksje som stiger godt, er Scanship Holding. Aksjen er opp 7,1 prosent til 25,80 kroner. Miljøteknologiselskapet, som onsdag meldte at det vil skifte navn til VOW, har torsdag formiddag kunngjort en utstyrsleveransekontrakt inngått via datterselskapet ETIA, som Scanship overtok tidligere i år.

Tredje mest omsatte aksje for dagen er DNB, som stiger 1,7 prosent til 160,50 kroner. Storebrand er ned 0,1 prosent til 68,90 kroner, mens Telenor faller 0,9 prosent til 158,85 kroner.

Nel melder seg også på høyt på omsetningsoversikten med en kursoppgang på 1,2 prosent til 8,17 kroner. Yara er opp 1,6 prosent til 359,90 kroner, mens Hydro-aksjen handles ned 1,6 prosent til 31,98 kroner.

Merkur Market-noterte TargetEveryone topper listen over aksjene som stiger mest, med 20,3 prosents oppgang, etterfulgt av Data Respons og North Energy på pluss 14,5 prosent.

På taperlisten topper Merkur Market-duoen Black Sea Property og Lavo.tv, som faller 22,1 og 17,3 prosent. Axxis Geo Solutions er ned 9,5 prosent.

REC Silicon er ned 6,9 prosent til 3,06 kroner. Aksjen er likevel opp over 27 prosent den seneste uken, etter at Kjell Inge Røkke overtok samtlige av Jens Ulltveit-Moes aksjer i selskapet. Handelsavtale mellom USA og Kina har også medvirket til kursløftet.