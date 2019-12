Oslo Børs steg torsdag, med Hiddn, Data Respons og Scanship i front

Oslo Børs tok seg opp etter en svak nedgang i åpningen. Hovedindeksen endte opp 0,66 prosent til 922,56 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på drøyt 4,6 milliarder kroner.

Oljeprisoppgang

Oljeprisene pekte oppover. Brent-oljen steg 0,3 prosent til 65,42 dollar fatet, WTI-oljen steg 0,1 prosent til 60,90 dollar. Da Oslo Børs stengte onsdag, kostet nordsjøoljen 65,77 dollar fatet.

Onsdag viste data fra EIA et lagertrekk i de amerikanske råoljelagrene i forrige uke, på 1,1 millioner fat til 446,8 millioner fat. Ifølge TDN Direkt var det imidlertid ventet et lagertrekk på 2,1 millioner fat. Tirsdag opplyste API om en lagerbygging på 4,7 millioner fat.

Markedsstrateg Stephen Innes i AxiTrader påpeker ifølge nyhetsbyrået at prisene falt tilbake etter API-tallene tirsdag og at den bredere fulgte EIA-rapporten viste et mer positivt lagerbilde med tanke på prisene. Råoljelagernivået i USA er imidlertid 3 prosent over femårssnittet for denne tiden av året.

På Oslo Børs steg Equinor 0,4 prosent til 173,50 kroner, Aker BP steg 0,1 prosent til 280,30 kroner, mens DNO steg 0,5 prosent til 11,26 kroner.

Milliardbud

Høyt på omsetningstoppen var Data Respons, som steg 20,0 prosent til 48,00 kroner.

Akka Technologies vil kjøpe samtlige aksjer i selskapet, og har lagt inn et bud på 48 kroner pr. aksje. Det priser Data Respons til 3,7 milliarder kroner.

43 prosent av aksjonærene i Data Respons har gitt forhåndsaksept til budet, som forøvrig er anbefalt av et enstemmig Data Respons-styre.

Spetalen-boost

Mest steg imidlertid Hiddn Solutions, som bykset 60,5 prosent til 2,03 kroner.

Selskapet meldte om en emisjon på 8,5 millioner kroner rettet mot Øystein Stray Spetalen-selskapet Tycoon Industrier. 7.164.688 nye aksjer utstedes til tegningskurs 1,20 kroner.

Scanship Holding steg hele 16,2 prosent til 28,00 kroner. Miljøteknologiselskapet, som onsdag meldte at det vil skifte navn til VOW, kunngjorde torsdag en utstyrsleveransekontrakt inngått via datterselskapet ETIA.

Tro på stort Yara-utbytte

Yara og DNB utmerket seg også positivt. Yara steg 2,0 prosent til 361,50 kroner, mens DNB klatret 2,2 prosent til 161,30 kroner.

DNB Markets tror på stort utbytte i Yara-aksjen og har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 470 kroner.

Hva DNB-aksjen angår, skriver Berenberg i en oppdatering at det nå er et attraktivt inngangspunkt i aksjen, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset mener DNB-aksjen har underprestert med rundt 10 prosent den seneste måneden, sammenlignet med europeiske banker. Deres DNB-kursmål er på 185 kroner, ifølge TDN.

Tapere

REC Silicon endte ned 11,5 prosent til 2,91 kroner. Aksjen er likevel opp mer enn 20 prosent den seneste uken, etter at Kjell Inge Røkke nylig overtok samtlige av Jens Ulltveit-Moes aksjer i selskapet. Det seneste året har REC-aksjen imidlertid falt over 50 prosent.

Axxis Geo Solutions stupte 31,1 prosent til 98 øre. Aksjen har dermed falt 75 prosent seneste uke og mer enn 90 prosent de seneste tre månedene. Seismikkselskapet opplyste tirsdag om utfordringer knyttet til en intensjonsavtale inngått tidligere i år, og falt da mer enn 50 prosent på Oslo Børs.

Merkur Market-duoen Lavo.tv og Black Sea Property endte ned henholdsvis 20,5 og 22,1 prosent.