All-time high over hele linja i USA

Pilen pekte oppover på Wall Street torsdag. Alle de toneangivende indeksene endte dagen i ny all-time high.

Onsdag stemte Representantenes hus for å stille president Donald Trump for riksrett som følge av maktmisbruk. Trump anklages for å ha holdt tilbake militær bistand på 391 millioner dollar for å presse Ukraina til å kunngjøre en etterforskning av Joe Biden.

Trump er den tredje amerikanske presidenten i historien som har opplevd flertall i Huset for å stille statsoverhodet for riksrett. Andrew Johnson (1868) og Bill Clinton (1999) ble ikke kjent skyldig.

Men markedet har ikke latt seg prege av situasjonen rundt Donald Trump. For at presidenten faktisk skal stilles for riksretten må også beslutningen vedtas i Senatet, noe som virker svært usannsynlig da republikanerne har flertall i forsamlingen.

Videre viste sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 234.000 pr. 14. desember, en nedgang på 18.000 fra ikke-reviderte 252.000 uken før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en måling på 225.000.

Cisco dagens vinner på Dow Jones etter analytikeroppdatering

Dow Jones endte dagen opp 0,49 prosent til 28.376,96.

23 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Dagens vinner var teknologikjempen Cisco som klatret 2,66 prosent.

I en oppdatering torsdag var Barclays-analytiker Tim Long positiv til Cisco-aksjen, ifølge Barron's.

Long oppgraderte aksjen fra hold til overvekt og økte samtidig kursmålet fra 47 til 53 dollar.

Ifølge Barron's kommer oppgraderingen på bakgrunn av estimatendringer og at selskapet snart vil annonsere nye produkter.

«Cisco har en diversifisert inntektsstrøm, men innenfor noen produktområder vil man sannsynligvis se bedring for selskapet og industrien de kommende årene», skrev Long.

3M var også blant vinnerne med en oppgang på 1,84 prosent.

På toppen av taperlisten endte anleggsmaskingiganten Caterpillar med en tilbakegang på 1,41 prosent til 145,05 dollar. Onsdag økte Deutsche Bank kursmålet for aksjen fra 123 til 147 dollar.

Oljeselskapet Exxon Mobil var også blant de svakere aksjene i indeksen med et fall på 0,67 prosent.

Bred oppgang på S&P 500

S&P 500 endte dagen opp 0,45 prosent til 3.205,37.

General Electric klatret 0,82 prosent og telekomkjempen AT&T endte dagen opp 0,49 prosent.

Investeringsbankene Goldman Sachs og JPMorgen greide ikke å holde tritt med markedet torsdag. Førstnevnte endte dagen ned 0,20 prosent, mens sistnevnte falt tilbake 0,49 prosent.

Ifølge CNBC er Goldman i samtaler med amerikanske myndigheter for å få på plass et mulig forlik etter storbankens involvering i den såkalte 1MDB- skandalen.

Nyhetsbyrået kunne melde at partene skal være nær enighet om en bot på om lag to milliarder dollar.

Investeringsbanken skal ha ignorert tydelige signal på en korrupsjonsskandale relatert til det malaysiske statsfondet 1MDB.

Tesla til ny all-time high på Nasdaq

Nasdaq Composite endte dagen opp 0,67 prosent til 8.887,22.

En av dagens vinnere var Tesla som klatret 2,77 prosent til 404,04 dollar pr. aksje.

Tesla-aksjen har steget om lag 90 prosent siden av slutten av august, og torsdagens sluttkurs er ny toppnotering for den disruptive bilprodusenten.

Karl Oscar Strøm i Pareto Securities har lenge vært positiv til aksjen, og han lar seg imponere av Teslas kursutvikling.

«Du verden for et drag det er har vært i Tesla de siste måneder. Ny kursrekord», skriver Strøm på Twitter.

Tidligere denne uken offentliggjorde Netflix nye detaljer hva gjelder selskapets omfattende vekstplaner internasjonalt.

I etterkant har aksjen steget om lag ti prosent etter å ha endt torsdagen opp 3,56 prosent til 332,22 dollar.

Analytiker Jeffrey Wlodarczak hos Pivotal Research har økt kursmålet sitt for aksjen fra 400 til 425 dollar, og kjøpsanbefalingen ble gjentatt, ifølge Barron’s.

Analytikeren, som venter en brukervekst på 600.000 i USA og åtte millioner internasjonalt i fjerde kvartal, mener de internasjonale ekspansjonsplanene er attraktive.

Microsoft endte dagen opp 0,87 prosent.

Amazon klatret 0,46 prosent.

Facebook-aksjen la på seg 1,76 prosent.

Alphabet (Google) endte dagen med en oppgangen på 0,25 prosent.

Intel klatret mer enn markedet, og markedsverdien økte med 1,38 prosent til 252 milliarder dollar.

Gullprisen steg 0,30 prosent til 1.483,10 dollar pr. unse.

VIX-indeksen falt 1,03 prosent til 12,45.